Vysocepevnostní bazénová plachta umí zastavit nečistoty a chránit kvalitu vody

Máte na zahradě bazén, ale chybí vám jeho zakrytí? Pak pravděpodobně řešíte stále se opakující problém.

Čistotu a kvalitu vody. Hmyz, písek, hlína, listí, drobné větvičky nebo tráva. Všechny tyto předměty se mohou dostat do vody. Ano, řešením je filtrace vody nebo použití síťky. Je to však nepohodlné a otravné. Mnohem lepší je předcházet tomu, aby se do bazénu nečistoty dostaly. Řešením, které je finančně dostupné, jsou kvalitně zpracované bazénové plachty.

Důležité je vybrat kvalitní plachtu

Pokud chcete mít vodu opravdu čistou a bazén chráněný před vnějšími vlivy, nestačí ho zakrýt kdejakým igelitem či plachtou. Kvalita hraje opravdu velkou roli. Firma Jabor pro s.r.o. nabízí vysocepevnostní bazénové plachty vyrobené z odolných materiálů od belgických a německých dodavatelů. V kombinaci s precizní prací vznikají špičkové plachty s velmi dlouhou životností. Zárukou kvality a spokojenosti klientů je certifikace Czech Made.

Překvapí vás jejich pevnost

Zakrývací bazénové plachty jsou vyráběné z kvalitního PVC. K dosažení vysoké odolnosti jsou však zapotřebí také kvalitní spoje mezi materiály. Ty jsou zhotovené za pomoci vysokofrekvenčního svařování. Díky tomu jsou spoje nejen voděodolné, ale také nerozdělitelné a téměř neviditelné.

Kromě toho, že jsou plachty opravdu pevné a kvalitně zpracované, mají také opravdu dlouhou životnost. Pokud jste dosud měli čest s plachtami, které jste museli každé dva roky měnit, nyní toho budete ušetřeni vy i vaše peněženka. Bazénové plachty mají životnost, která se odvíjí od použitého materiálu, výrobce však garantuje životnost od 10 do 15 let.

Plachty jsou vyráběné na míru

Firma nabízí plachty v několika provedeních BASIC, EKONOMIK, TOP. Díky speciálnímu řešení lze zakoupit plachtu i na atypický tvar bazénu a budete mít jistotu, že bude sedět jako ulitá. Plachta totiž bude přesně kopírovat tvar vašeho bazénu. Jestliže máte strach, že bazén nezvládnete správně zaměřit, stačí požádat odborníky a oni to rádi udělají za vás. Stejně tak vám rádi pomohou také s montáží. A samozřejmostí je také servis nebo nejrůznější opravy.

Smítka zachytí, vodu propustí

Bazénové plachty jsou velmi efektivní. Můžete si totiž vybrat plachtu s průtokovým sítem. Toto síto propustí vodu, která spadne na plachtu (nebudou se tak na ní tvořit velké vodní plochy), veškerý nepořádek však zachytí na povrchu. Díky UV filtru se ve vodě nevytvoří zelené prostředí. Po sezóně tak stačí jen bazén vyluxovat. Ušetříte čas, vodu i peníze. Dobrou zprávou jistě je také fakt, že jsou plachty bezpečné a chrání před spadnutím do vody. Nosnost (100kg/m2) zaručí, že se v nestřežený okamžik do vody nedostane vaše ratolest nebo čtyřnohý mazlíček. Společnost kromě plachet na bazény vyrábí navíc také plachty na pergoly a či vaky na kapaliny.