Výrobky LOMAX jsou součástí českých staveb již 30 let

Společnost LOMAX už tři dekády ukazuje, že tvrdá práce a poctivost se v byznyse vyplácí.

LOMAX je příkladem úspěšné ryze české firmy, která se za třicet let své existence neodmyslitelně zapsala do tuzemských domácností. Její první zákazníci tak dnes mohou doporučovat ověřené výrobky LOMAX také svým dětem. "Často se setkáváme s tím, že se k nám naši zákazníci vracejí nebo naše výrobky doporučují svým známým," pochvaluje si Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti LOMAX.

Přední výrobce garážových vrat a stínicí techniky se proto své jubileum rozhodl oslavit společně se zákazníky. Ti si na jeho sociálních sítích mohli zasoutěžit o voucher na třicet tisíc korun. Samotná společnost si nadělila nový web.

Úspěšná firma z Jižní Moravy

I po třiceti letech existence jihomoravská společnost LOMAX stále platí nejen za největšího tuzemského výrobce garážových vrat, ale také za jednoho z klíčových zaměstnavatelů ve svém regionu. "Úspěch potvrzují mnohá ocenění. Například druhé místo v Jihomoravském kraji v anketě Ocenění Českých Lídrů 2021," pochvaluje si Přichystal. Podle jeho slov je pro společnost LOMAX důležité jak férové ohodnocení pracovníků, tak spokojenost zákazníků. "Proto se snažíme poskytovat kvalitní služby a nabízet rozmanité produkty," dodává Přichystal.

V současné době se LOMAX věnuje výrobě vchodových dveří, oken, žaluzií a předokenních rolet. Klíčovým produktem pak stále zůstávají garážová vrata. Zaměstnanci společnosti LOMAX jich vyrobili a namontovali již více než sto tisíc. "V portfoliu máme vrata sekční, posuvná, dvoukřídlá i rolovací, s jejichž výrobou jsme před třiceti lety začínali. První série vrat, které jsme vyrobili a namontovali zákazníkům slouží dodnes a zatím ani není potřeba je předělávat," vysvětluje Přichystal.

Začínali v garáži, záhy však určovali světové trendy

Na samém začátku společnosti přitom stála výroba žaluzií, do které se její zakladatel Luboš Dufek pustil v roce 1992. Z garáže, kde začínal, však svou výrobnu pár let nato přesunul do větších prostor a podnikání rozjel naplno. Na konci 90. let se kromě žaluzií společnost začala specializovat na výrobu garážových rolovacích vrat. V roce 2002 dokonce LOMAX uvedl na trh světový unikát, garážová vrata v imitaci dřeva. Společnost se postupně stala jedničkou na českém trhu v produkci vrat a toto prvenství si drží dodnes.

Stejně jako před dvaceti lety LOMAX nastartoval trend ve vývoji designu garážových vrat, diktuje trendy na trhu dodnes. Například minulý rok společnost na trh uvedla prémiovou lamelu venkovních žaluzií Z90 PRO, která v řadě parametrů předčila veškerou konkurenci na českém trhu. Ve stejných šlépějích hodlá LOMAX pokračovat také v budoucnu. "Cesta společnosti LOMAX ukazuje, že tvrdá práce a poctivost se vyplácí. Pokud budeme dělat vše jako doposud, věřím, že příští roky budou stejně úspěšné," uzavírá Přichystal.