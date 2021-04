Vyplatí se domů pořídit perlátor?

Platíte rok od roku vyšší zálohy za vodu? Na vině nemusí být pouze rostoucí cena vody, ale také její zvyšující se spotřeba v domácnosti. Už příští rok ale můžete za vodu zaplatit až o 70 % méně než doposud, a to díky úspornému perlátoru.

Co je perlátor?

Perlátor (také aerátor či provzdušňovač), je šroubovací nástavec, který se instaluje na vodovodní baterii. Redukuje a usměrňuje proud vody, který zároveň mísí se vzduchem, takže výsledkem je příjemný vodní proud plný vzduchových bublinek. Součástí perlátoru je také sítko, které zachycuje mechanické nečistoty a zjemňuje proud vody.

120 litrů vody denně

Statistika hovoří jasně - každý z nás spotřebuje zhruba 120 litrů vody denně. Přibližně čtvrtina (kolem 30 litrů) padne na osobní hygienu, za kterou čtyřčlenná rodina zaplatí téměř 4 tisíce korun ročně. Jestliže jste navíc zvyklí mýt nádobí pod tekoucí vodou, pošlete do výlevky za pouhých deset minut až 200 litrů vody, což odpovídá plně napuštěné vaně. Jedno takové mytí vás přijde na cca 18 korun, při každodenním mytí nádobí se tak dostanete až k částce 6 tisíc korun za rok.

Úspora vody až 70 %

Zatímco klasickou vodovodní baterií proteče dvanáct, patnáct i dvacet litrů za minutu, použitím perlátoru se spotřeba vody sníží až o 70 %. Většina perlátorů snižuje průtok vody na 6 litrů za minutu, u některých toto nastavení ale můžete dále regulovat, a to oběma směry. Instalací spořiče vody tak čtyřčlenná rodina dokáže každoročně ušetřit až 16 000 litrů vody a minimálně 1 500 korun.

O komfort nepřijdete

Bát se nemusíte ani o svůj komfort, na který jste při mytí rukou nebo nádobí zvyklí. Opticky protéká vody kohoutkem stále stejně a díky tomu, že proud teče dutým, silně properleným válcem, necáká na okolní povrchy. Regulovatelné perlátory navíc nabízí možnost kdykoliv si objem protékající vody upravit tak, abyste dosáhli pokud možno nejlepšího výsledku a při tom stále šetřili.

Typy perlátorů

Kromě regulovatelných perlátorů naleznete na trhu také antivápenné spořiče vody vyrobené ze speciálních plastů, které zabraňují usazování vodního kamene a nečistot. Trendem jsou perlátory s funkcí start/stop, které ovládáte jediným dotykem, aniž byste museli sahat na samotnou baterii, nebo šetřiče s antivandal úpravou, které najdou využití ve veřejných prostorách, kde se za den vystřídá vyšší počet lidí.

Návratnost investice

Pokud chcete investovat do perlátoru, vsaďte na osvědčené značky, které mají vypracovaný hygienický atest dle vyhlášky č.409/2005 Sb. Máte tak jistotu, že perlátory, které přichází do přímého kontaktu s vodou, jsou zdravotně nezávadné. Pořizovací cena jednoho perlátoru se pohybuje od 300 do 600 korun. Abyste docílili maximálního efektu, doporučuje se jím vybavit všechny baterie v domácnosti. Investice, která se v průměru pohybuje okolo 1 000 korun, se vám tak vrátí během prvních pár měsíců.