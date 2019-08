Výměna oken ještě před zimou? Žádný problém!

Zjistili jste, že vám do by tu táhne a za vytápění platíte majlant? Nastal čas na výměnu oken. A vůbec se nebojte, že byste to do zimy nestihli. Ještě máte šanci. Než přijdou první mrazy, váš byt či dům ozdobí nová okna.

Dokud venkovní teplota neklesne pod -10°C, pak by neměl být s výměnou oken žádný problém. A takové teploty nás snad ještě chvíli nečekají. Na nic ale nečekejte a okna si vyberte, objednejte a rezervujte termín jejich instalace. Kapacita montážníků není nafukovací. Podzim je pro výměnu oken ideální

Má to hned dva důvody. Už tuto zimu ušetříte za vytápění a nebudete se muset choulit pod tlustou peřinou, abyste se zahřáli.

Venkovní teplota je poměrně příjemná, takže i ta chvíle, kdy budete mít dům bez oken, bude příjemnější. Jak výměna oken probíhá?

Před samotnou výměnou je třeba pečlivě vybrat dodavatele oken a toho, kdo vám je namontuje. Ani na jednom se nevyplatí šetřit. Najděte si dodavatele , kterému budete plně důvěřovat. Nejlepší je poptat se známých a získat osobní doporučení. Ptejte se také, zda je nejen dodavatelem, ale i výrobcem oken. To oceníte v případě servisu. A pokud vám ukáže i samotnou výrobu okna, další bod pro něj.

Vyberte si okna podle svých představ. Potřebujete poradit s výběrem? Neváhejte se zajít podívat do vzorkovny dodavatele a zeptat se na vše, co vás zajímá. Zvídavost se vyplatí. Jedině tak budete mít jistotu, že okna budou dobře sloužit a splní vaše očekávání

Domluvte si termín výměny oken. Počítejte, že demontáž starých a montáž nových oken zabere 1 den v bytě a 1-3 dny v rodinném domku.

Okna si nechte namontovat od profesionálů. I sebekvalitnější okno totiž špatná montáž znehodnotí. Foto: Komerční sdělení Jak vybrat okno?

Nová okna něco stojí. Většinou si je pořizujeme jen jednou za život, proto si na výběru dejte opravdu záležet. Na co je třeba myslet? Kde budou okna sloužit?

Bydlíte na rušné křižovatce? Ptejte se po speciálním protihlukovém zasklení. Máte malé děti? Chtějte na oknech bezpečnostní pojistku nebo zamykací kličku, která dítě ochrání před pádem z okna. Bude okno v přízemí a každý na něj snadno dosáhne? Ochraňte je před zloději dostatečným počtem uzavíracích bodů, destičkou proti odvrtání okenní kličky, bezpečnostním zasklením, případně dalšími prvky ochrany před vypáčením atd. Vyberte si materiál oken

Z hlediska vlastností není výběr materiálu zásadní. Je spíš o vašich preferencích a finančních možnostech. Z hlediska izolačních vlastností jsou okna srovnatelná. Je tedy vlastně jedno, zda vaše srdce touží po plastových oknech, nebo těch dřevěných. Pokud můžete investovat větší prostředky, vyplatí se pořídit si dřevohliníková nebo hliníková okna, která vynikají odolností a jsou prakticky bezúdržbová. Zvolte vhodný profil

Rámy a křídla nesou zasklení oken, jsou osazeny kováním a těsněními, která odpovídají za funkčnost a izolaci před hlukem, chladem i prachem a vlhkostí. Tepelně izolační vlastnosti profilů závisí na jejich stavební hloubce, to platí obecně pro všechny druhy materiálu a počtu těsnění po obvodu oken. V ČR stále vedou v žebříčku oblibenosti plastová okna, ale podíl dřevěných a hliníkových oken rok od roku stoupá, zejména v souvislosti s velkými prosklenými plochami, které se stále více uplatňují v případě moderních rodinných domů. Uvažujete-li o pořízení plastových oken, pak byste měli vědět, o jakou třídu profilu jde. Profil třídy A má největší tloušťku pohledových stěn - min. 2,8 mm (3mm +/-0,2mm). Za své peníze tak dostanete maximum materiálu, což se pozitivně projeví v pevnosti svařených rohů. Dobrou volbu představují plastová okna stavební hloubky více než 80 mm se středovým systémem těsnění zasklená izolačním trojsklem. Výběr zasklení nepodceňujte

Tvoří většinu plochy okna, má tak zásadní vliv na jeho vlastnosti. Vybírejte ho podle toho, co od oken očekáváte. Izolační trojsklo omezí rosení oken a udrží v interiéru více tepla než dvojsklo. Z hlediska protihlukové izolace není mezi dvojsklem a trojsklem zásadní rozdíl. Pokud potřebujete odrušit hluk z ulice, je vhodné zvolit některé ze speciálních zvukově izolačních zasklení. S oknem pořiďte i doplňky a stínění

Pořiďte si k novému oknu i vnější a vnitřní stínění, parapety a sítě proti hmyzu. Vše bude skvěle fungovat a krásně ladit.