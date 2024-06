Vyhrál 129 milionů korun. V Eurojackpotu padla čtvrtá nejvyšší česká výhra

Náhoda a neuvěřitelné štěstí! Tak o své dubnové výhře v Eurojackpotu mluví muž z Prahy.

Jednoho dne měl muž z Prahy pocit, že by si měl jít vsadit. On i jeho manželka sází loterii většinou velmi příležitostně, i když už pěknou řádku let. Doposud ale na žádnou velkou výhru štěstí neměli. Tentokrát zašel muž do tabáku a vsadil si Eurojackpot - plný tiket za 400 korun. A dobře udělal. Největší evropská loterie mu nadělila pohádkových 129 349 298 korun.

Muž v důchodovém věku vsadil jako vždy náhodný tip, protože žádná vlastní šťastná čísla nemá. Stejně to prý dělá i jeho manželka. Kromě loterie si manželé rádi koupí i stírací losy. "Moji první výhru si pamatuji dobře. Bylo to 120 korun československých, které jsem si setřel v losu Mates," vzpomíná s úsměvem muž.

Padla čtvrtá nejvyšší česká výhra

O dost větší úsměv mu ale vykouzlilo dubnové losování Eurojackpotu. Když se muž dozvěděl, že vyhrál, nemohl tomu vůbec uvěřit. "Ještě k tomu takovou částku, přes 129 milionů korun," vypráví výherce. Ihned šel domů za manželkou a řekl jí, že vyhráli. Sumu ale neprozradil a nechal ji hádat.

"Zkoušela jsem malé částky - sto, dvě stě, pět set, tisíc, dva tisíce. A manžel pořád kroutil hlavou. Nevěřila jsem, že bychom mohli vyhrát víc," vzpomíná žena. Když se dozvěděla výši výhry, tedy 129 349 298 korun, která je čtvrtou nejvyšší českou výhrou v historii Eurojackpotu, zůstala chvíli beze slov.

Díky výhře si budou plnit sny

Jakmile oba novinku trochu vstřebali, začali pociťovat klid, a to především proto, že díky výhře jsou zajištění nejen oni, ale také jejich děti. Výhru použijí na splacení hypotéky a chtějí si splnit sny. "Manželka vždy mluvila o tom, že by se ráda podívala do Peru na Machu Picchu. Tak teď věřím, že se nám tato cesta podaří zrealizovat," říká muž s tím, že toto by mohl být první krok k tomu, jak si díky výhře začnou opravdu pořádně užívat důchodu.

V sázení chce výherce pokračovat dál, jeho manželka už ne. "My už si naši chvilku vybrali. Teď by se mohlo štěstí usmát na někoho jiného," vysvětluje žena. Spolu s manželem mají vzkaz pro ostatní sázející: "Všechno je to jedna velká náhoda!" Ale kdo to nezkusí, nic nezíská.