Vyhlídkový let balónem aneb šlechticem snadno a rychle

Dívali jste se někdy toužebně na vzduchem plachtící balóny a říkali si, jaké to asi je letět nízko nad zemí a kochat se výhledy? Víte o tom, že letět můžete i vy? Ale nejdřív pojďte zjistit, co to obnáší.

První úspěšný let horkovzdušným balónem proběhl už v roce 1783. Tento významný vynález měli na svědomí bratři Montgolfierové, kteří zjistili, že horký vzduch nadnáší a sestavili na zkoušku vzdušné plavidlo. Nejprve ho ovšem poslali do oblak se zvířecí posádkou. V tu dobu totiž stále panovala obava, že ve větších výškách není vzduch. Naštěstí vše dopadlo dobře jak pro posádku, která přistála živá, tak i pro bratry, kteří si za vynález zasloužili šlechtický titul. Proč vlastně letět? I když se z balónového létání nestala běžná součást našich životů, ať už proto, že nejsou nikterak rychlé, nebo proto, že létají tam, kam vás zrovna zavane vítr, má i tak let balónem své místo na žebříčku nejoblíbenějších zážitků současnosti. Důvod je jednoduchý. Letíte nízko nad zemí, kde se vám odhalují nádherné výhledy na krajinu i města, a ještě se jedná o jeden z nejbezpečnější dopravních prostředků celkově. A ten klid, který občas přeruší jen plynový hořák, to je hotový balzám na nervy. Předletová příprava musí být Vyhlídkový let balónem vám zabere přibližně 3 až 4 hodiny času. Samotný let přitom trvá jen hodinu. Co se tedy všechno děje? Nejprve se sejdete na domluveném místě a pak se společně s pilotem dopravíte na místo odletu. Hledání vhodného místa je poměrně snadné, horší to občas bývá s termínem. Musí být hezké počasí, žádný silný vítr nebo déšť tady nemá místo. A pak se navíc ještě létá jen v určitou denní dobu, a to buď chvíli po východu slunce, nebo před jeho západem, kdy je nejklidnější termické proudění. Foto: komerční článek Když se vše povede a jste na místě, přichází na řadu příprava balónu. Pilot nejprve zkontroluje, že je vše v pořádku a letu nic nebrání, pak začne rozbalovat balón a plnit ho pomocí ventilátoru studeným vzduchem. Až pak zatopí hořákem a je čas skočit do koše. Ten je potřeba přelézt po svých, pokud jste hůře pohybliví, informujte se o možnosti letět s košem s dvířky a možností přidělání sedačky uvnitř. Hodina v oblacích Jakmile se odlepíte od země, vystoupáte do výšky přibližně 300 metrů, odkud se můžete kochat dosyta. Vzhledem k tomu, že lety balónem probíhají po celé ČR od Brna přes Prahu až po Karlovy Vary, není problém si vybrat lokalitu, která vás zajímá nejvíce. Prohlídka turisticky oblíbených míst bez nutnosti se mačkat s ostatními výletníky je k nezaplacení. Foto: komerční článek Přistání, křest a přivítání v rodině Po hodině vzduchoplavby se ocitnete 10 až 20 kilometrů daleko od místa startu. Blíží se čas přistání. Pilot komunikuje se zemí, takže nebojte, že byste se nedostali zpět k autu, na místě přistání na vás bude čekat odvoz. Ale také vás tam čeká křest čtyřmi živly, ze kterého odejdete jako baron či baronka. Ke jménu se vám ještě připojí název obce, ve které jste přistáli. Domů si odnesete certifikát a také pocit, že máte novou rodinu. Právě jste se totiž stali právoplatnými členy rodiny všech vzduchoplavců. Tak kdy vyrazíte do oblak vy?