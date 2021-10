Vydejte se poznávat zimní krásy Jižního Tyrolska

Italské obce Ratschings a Ahrntal s okolními údolími jsou oblíbenou destinací nejen lyžařů. Na návštěvníky zde čeká krásná příroda, jedinečná gastronomie a bohatý program, který ocení i rodiny s dětmi.

Zimní měsíce nabízí unikátní příležitosti pro nezapomenutelnou dovolenou. Jižní Tyrolsko/Südtirol, které se nachází na severu Itálie, v sobě snoubí kulturu i přírodu slunného Středomoří a Alp. Díky této jedinečné kombinaci se návštěvníci mohou těšit nejen na dechberoucí scenérie, ale také na nezapomenutelné kulinářské zážitky, které jsou ještě podpořeny vřelostí a pohostinností místních obyvatel.

Zasněžené kopce a panoramata, která si vychutnají všichni lyžaři

Jižní Tyrolsko je oblíbenou destinací lyžařů všech pokročilostí, věkových kategorií a díky upraveným sjezdovkám sem rády vyráží i rodiny s dětmi. Velmi moderní lyžařské středisko Ratschings například nabízí 28 kilometrů širokých a udržovaných sjezdovek, na které lyžaře dopraví 8 ultramoderních lanovek. Ty zajišťují nejen bezpečný způsob přepravy, ale současně nabízí i unikátní výhledy. Velkou výhodou tohoto skiareálu jsou i pohodlná garážová stání, možnost uskladnění lyží a samozřejmostí je i půjčovna zimního vybavení a sportovní obchod, ve kterém si mohou lyžaři dokoupit vše potřebné.

Dalším skiareálem, který nadchne milovníky zimních sportů, je jednoznačně Ahrntal. Toto údolí se nachází severně od horského masivu Dolomity, nabízí unikátní výhledy na okolní přírodu, která zahrnuje 80 horských vrcholů vyšších než 3 000 m, více než 50 km upravovaných širokých sjezdovek a lyžaři jistě ocení moderní lanovky, které zajišťují maximální pohodlí. Ranní ptáčata si navíc mohou vychutnat unikátní příležitosti a vyrazit na místní sjezdovky jako první. Užijí si tak jedinečný zážitek, kdy jsou prvním lyžařem, který v ten den brázdí svah.

Místní kuchyně nadchne jedinečnou chutí a lokálními produkty

S Jižním Tyrolskem je neodmyslitelně spjata originální gastronomie, která si vysloužila již 25 michelinských hvězd, a která staví na poctivých místních produktech. Lyžaři i návštěvníci této oblasti se mohou těšit na řadu horských chat i luxusních restaurací, jenž pobyt v zasněžené oblasti ještě krásně doplní úžasným gastronomickým zážitkem.

Kulinářský zážitek čeká na všechny návštěvníky i v Ahrntal. Zde je navíc velmi populární místní sýrárna, kde mohou zájemci proniknout do tajů výroby sýrů, mléčných produktů a nakouknout do procesu výroby proslulého Graukäse - ochuceného tyrolského šedého sýra. Jistě oceníte i na lyžích příjemné gastronomické akce jako Aperitiv v gondole anebo Ski & Cheese. Chaty i restaurace v údolí v okolí obce Ratschings nabízí jednu místní specialitu za

druhou. Mezi nimi například jablečný štúdl, meruňkové knedlíky, dezert císařský trhanec Kaiserschmarrn, plněné taštičky Schlutzkrapfen, sýrové halušky Kasnocken a další dobroty, po kterých se sliny jen sbíhají. Kuchyně v Jižním Tyrolsku poskytuje jedinečné snídaně, které často zahrnují čerstvě upečený farmářský chléb a domácí marmelády, řadu drobných pochutin, které příjemně zahřejí, plnohodnotné obědy a večeře a samozřejmě lahodná italská vína. Každý, kdo do této oblasti vyrazí, ať už za lyžováním nebo třeba za horskou turistikou, si bude moci vybrat z širokého množství chatek i restaurací. A ve všech na něj budou čekat chutné pokrmy a pohostinnost místních lidí.

Zážitky, které ocení celá rodina

Jižní Tyrolsko myslí skutečně na každého. Nabízí proto celou řadu atrakcí nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti. A je tak ideálním místem pro rodinnou dovolenou. V Ratschings je například široká nabídka pro dětské lyžaře. Pro děti, které stojí na lyžích poprvé, jsou připraveni profesionální instruktoři a lyžařské školy, kde je trpělivý a přátelský přístup samozřejmostí. Nechybí zde ani speciální lyžařské trasy určené naprostým začátečníkům, sáňkařské dráhy a rodinné projížďky v kočáře s koňským spřežením, která jede skrze alpské údolí s nádhernými scenériemi. Zkušenější lyžaři zase ocení místní funpark plný překážek a skokánků. Na vyžití pro celou rodinu myslí i v oblasti Ahrntal. Kromě širokých a udržovaných sjezdovek pro milovníky zimních sportů, je zde velmi populární i zimní bobová dráha. Tato dráha o délce téměř 2 000 metrů umožňuje jet rychlostí až 40 km/h, a kromě adrenalinové jízdy nabízí i pohled na nádhernou okolní přírodu. To ovšem není jediná možnost vyžití ve skiareálu Ahrntal. Pro děti jsou zde připraveny i sáňkařské dráhy, dále blízký zábavní park s iglú, hradem, skluzavkami a dalšími zábavnými atrakcemi, a dokonce je zde i sjezdovka lemovaná dinosaury. Nechybí zde ani zkušení instruktoři a lyžařské školky, takže si zde lyžování a pobyt užije skutečně každý.

Nenechte si ujít

Jízda v kočáře s koňským spřežením skrze kouzelné zimní údolí

suedtirol.info/zimni-ratschings

období od 4/12 do 23/12/2021

můžete využít akci a 3 nebo 6 dní

lyžovat zdarma. Podmínkou je

pobyt na minimálně 4 nebo 7 dní.

suedtirol.info/zimni-ahrntal

Další užitečné informace

V zimních měsících nabízí Jižní Tyrolsko skutečně program pro celou rodinu. Od lyžařů, přes nadšence do zimní turistiky, po vášnivé gurmány. Vše je navíc doprovázeno dechberoucími scenériemi a příjemnou atmosférou.