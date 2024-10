Vsadila si Sportku a vyhrála 44 milionů. Štěstí má prý i díky čtyřlístkům

Žena měla zvláštní nutkání si vsadit. Poslechla ho a Sportka jí nadělila 44 milionů.

Říká se, že čtyřlístky nosí štěstí. Jestli je to pravda ale není tak úplně jednoduché ověřit. Že by tomu tak mohlo opravdu být, potvrzuje případ ženy z Libereckého kraje, která je v hledání čtyřlístků přeborníkem. "Ona čtyřlístky nehledá, doslova o ně zakopává. Na metru čtverečním jich najde vždy hned několik," říká s úsměvem její manžel. Právě proto o ní všichni její blízcí tvrdí, že má štěstí. Žena se o něj ale ráda podělí a čtyřlístky si nenechává jen pro sebe. Vždy zeleným štěstím někoho obdaruje.

Poslechla svou intuici

Třetí zářijový pátek byl pro rodinu z Liberecka od rána zvláštní. "Měla jsem takový divný pocit. Něco mi říkalo, ať si vsadím. Když se k tomu přidal ještě manžel se synem a rýpali do mě, že dneska to vyjde, tak jsem musela poslechnout," vypráví výherkyně se smíchem. S manželem prý Sportku hrají už dlouhá léta, ale vsázejí velmi příležitostně. Zatím ale nikdy nic většího nevyhráli. Tedy až doteď. Pátek 20. září jim přinesl pohádkových 44 187 881 korun.

Žena zašla do trafiky a vyplnila kombinaci vlastních čísel, která jsou jí a rodině blízká. "Vybírala jsem čísla, která jsou pro nás něčím významná - například mou oblíbenou 13 mám spojenou s mnoha důležitými okamžiky v životě," popisuje výherkyně. Když po slosování zjistili, že opravdu nastal "den D", zůstali v šoku.

Šok, obavy i neuvěřitelná radost

Výhře nemohli manželé vůbec uvěřit a pořád prý čekali, že nastane nějaký zádrhel. Třeba, že ztratí potvrzení o výhře. To prý žena pro jistotu nosila stále s sebou v kabelce. "Pomalu všechny ty emoce zpracováváme. Až když jsme s manželem dorazili do Sazky, začala jsem doopravdy věřit, že je to skutečné," říká šťastlivkyně.

I přes všechny pocity nejistoty začali doma hned snít o tom, na co výhru použijí. Rodině už žena nakoupila drobnosti a těší se, až udělá radost i dalším blízkým. O jejich výhře s okolím moc mluvit nechtějí, svěří se opravdu jen těm nejbližším. A částku? Tak tu prý neřeknou určitě nikomu.

Co s výhrou konkrétně udělají ještě rozmyšleno nemají. "Jsou to opravdu velké peníze, tak je potřeba si to pořádně promyslet," shodují se manželé. Hezkou all-inclusive dovolenou by si ale dopřát chtěli. Zřejmě splatí i hypotéku, podarují své blízké a část výhry dají i na dobročinné účely. Svůj dosavadní život ale rodina měnit nechce. S prací jsou oba manželé spokojeni a nedovedou si představit, co by dělali, pokud by ji opustili. I po takové výhře je prý důležité zůstat nohama na zemi.

Sportka - hra s největším počtem milionářů

Sportka je nejstarší a nejoblíbenější loterií v Česku. Každoročně plní sny stovkám nových milionářů, jen v roce 2024 se již z výhry s minimálně šesti nulami radovalo díky Sportce téměř 200 šťastlivců. Nová výherkyně z Libereckého kraje je jedním z mnoha důkazů, že se vyplatí zkoušet své štěstí - a to i jen příležitostně. Její rada pro ostatní sázející? "Zkoušejte to, štěstí jednou přijde. Ale s rozumem, všeho s mírou."

Vsadit Sportku si můžete online, prostřednictvím aplikace Sazky nebo na jenom z více než 7 600 obchodních míst. A pozor, při každém říjnovém slosování je ve hře prémie - jeden garantovaný milion.