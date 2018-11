Vraťte svým mazlíčkům opravdové žrádlo. BARF je pro ně ideální a zdravou variantou.

To, co znamená paleo styl stravování pro lidi, je BARF pro vašeho psa či kočku. Nejde o unikátní novinku nebo netradiční řešení – naopak, jedná se o návrat k přírodě a ke kořenům, kdy většinu jídelníčku zvířecích mazlíčků tvořilo maso a kosti.

Tak, jak na to byli psi a kočky po tisíciletí zvyklí a tak, jak je to pro jejich trávení nejpřirozenější. "Jsem hluboce přesvědčen, že přirozená strava je vhodná pro každého jedince. Právě při tomto typu výživy máme možnost zohledňovat jedinečnost každého jednoho psa. Dnes se snad již dostává do obecného podvědomí, že stejně jako lidé, tak i psi potřebují nastavit krmnou dávku podle svých individuálních potřeb,"uvádí veterinární lékař Milan Štourač, který patří k předním specialistům na BARF.

Pojmenování BARF je zkratkou z anglického "Bone and Raw Food" (kosti a syrová potrava). Protože jsou psi a kočky rození masožravci, je pro ně syrová nevařená strava obsahující maso, vnitřnosti a kosti nejvhodnější stravou. BARF jim zajistí všechny nepostradatelné látky, které ke svému zdraví potřebují. Zároveň podporuje přirozenou imunitu, vitalitu a růst svalů či drápků vašeho mazlíčka.Celou paletu krmiva nabízí společnost Vetamix, která se specializuje na přírodní krmiva. Jako jedna z prvních firem v Česku začala zpracovávat organické přebytky.

Zvířata se původně stravovala pouze syrovým masem, proto je pro ně BARF nejlepší varianta. Moderní trend granulí vznikl v době, kdy byl přebytek masokostní moučky a nevědělo se, co s ní - a tak ji průmysl uplatnil právě v granulích. Základem sebelepších granulí je tak odpad. Navíc, aby vydržely delší dobu, obsahují mnoho konzervantů, ze kterých může mít zvíře nejrůznější alergie. "Mám jeden-a-půl letou kokršpanělku, která začínala na granulích," píše Alena o své fence Annie, která přešla na VETAMIX BARF stravu, "na doporučení jsem jí zkusila dát syrové maso a nemůžu si tu změnu vynachválit! Je vidět, že jí ohromně chutná. Těší se teď na každé jídlo ještě víc než dřív, navíc má mnohem hezčí a zdravější srst."

Během svého působení se společnost VETAMIX nebála investovat do inovací. Jejich e-shop denně navštěvují tisíce lidí, kteří si díky pravidelným závozům nechávají poslat objednávky až domů po celém Česku a Slovensku. Jejich výrobky najdete i ve specializovaných prodejnách a jsou k dostání ve velkých supermarketech jako Kaufland, Hornbach či Globus.

Společnost VETAMIX si uvědomuje své vůdčí postavení na trhu, zapojuje se i do veřejného dění. A protože jim na zvířatech opravdu záleží, letos na podzim se připojují k oslavám Giving Tuesday, světového dne dárcovství. Ambasadorkou tohoto svátku je spisovatelka Barbara Nesvadbová, která krmí VETAMIX BARF stravou své vlastní psy a kočky. Právě v úterý 27. listopadu 2018 na Giving Tuesday daruje VETAMIX 10 tun krmiva, konzerv a pamlsků České federaci potravinových bank. Jako první společnost se tak zaměří na cílovou skupinu, na kterou se úplně zapomíná - daruje krmivo pro psy, které vlastní rodiny v nouzi a lidé bez domova. Ti se mohou do nejbližší potravinové banky zastavit pro kvalitní stravu pro jejich mazlíčky. VETAMIX se zavázal i k tomu, že psy v nouzi bude podporovat během celoročního charitativního programu, do kterého daruje všechny produkty s chybným označeným.

