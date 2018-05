Vojtěch Dyk a 120 dalších umělců míří Mezi ploty. Slavný festival vstupuje do druhého čtvrtstoletí

V parku Psychiatrické nemocnice Bohnice vystoupí 26. a 27. května hvězdy jako Vojtěch Dyk s B-Side bandem, Tomáš Klus, No Name, Xindl X, Horkýže Slíže, PSH, Mňága a Žďorp, N.O.H.A., Prago Union, Mydy Rabycad, Sto zvířat, Slza, Lenka Dusilová, Vosto5, Studio Ypsilon, Divadlo Bolka Polívky a mnoho dalších. Program doprovodí spousta tvůrčích dílen, soutěží a workshopů, kurz hypnózy a dokonce chůze po žhavém uhlí. A to vše za tak příznivou cenu, že by stěží zajistila vstup na koncert jediného populárního umělce.

"Mě už to tam u vás nebavilo… Jako bychom byli dva. Ale i naše společnost je rozdělená - bezohledností, lhostejností, arogancí. A já nemám rád ploty mezi lidma. Já mám rád lidi, mezi ploty", právě tak v kampani Patříš do Bohnic, která festival Mezi ploty doprovází, vyjádřil svoje pocity zpěvák a herec Vojtěch Dyk. Ředitel projektu Robert Kozler její poselství s nadsázkou shrnuje slovy: "Naše společnost je dnes tak schizofrenní, že se snad může sjednotit jedině v parku psychiatrické nemocnice, na festivalu Mezi ploty. Proto do Bohnic zveme všechny, kteří pořád vyznávají normální lidské hodnoty, jako je tolerance, přátelství a zájem o druhé lidi." Foto: Mezi ploty Zdá se tedy, že potřebujeme intenzivní dvoudenní arteterapii, kterou festival o posledním květnovém víkendu zahájí. Na 14 scénách se představí kolem 120 kapel a divadel. A protože je tahle přehlídka multižánrová, bude zahrnovat hned několik zón, z nichž každá osloví jinou skupinu návštěvníků. Mimořádně nabitá bude hlavní scéna Central Park, na kterou přijedou někteří z našich nejpopulárnějších muzikantů, například Vojtěch Dyk s kapelou B-Side Band, která se už stihla proslavit moderním bigbandovým zvukem, neutuchající energií a efektními aranžmá. Dalším esem bude dynamický Tomáš Klus, pro kterého se "Ploty" staly srdeční záležitostí, anebo písničkář Xindl X, jehož texty uslyšíte nejen v jeho vlastním provedení, ale i v podání oceňované kapely Slza. Na své si přijdou i milovníci rocku. Na festival se přiřítí divoká slovenská kapela Horkýže Slíže. A ze Slovenska do Central Parku zamíří také pop-rockoví No Name. Říši hiphopu budou reprezentovat hned dvě průkopnické formace: Prago Union a PSH. A ti, jimž není cizí drum and bass, dub step či world music, určitě s chutí přivítají uskupení N.O.H.A., které hity jako Tu Café vynesly na největší evropské festivaly. Foto: Mezi ploty Konečně musíme zmínit dvě legendy, které mají k festivalu blízko celé roky: Skupina Mňága a Žďorp hrála už na prvním ročníku v roce 1992 a letos svým vystoupením celou akci zahájí. No a Sto zvířat je formace, bez které si Mezi ploty vůbec nelze představit. Jak říká jejich zpěvák, perkusista a tanečník Honza Kalina: "Kapela Sto zvířat se ráda a hrdě hlásí do inventáře tohoto bohnického dvoudenního květnového mejdanu Mezi ploty, vždyť za těch 26 let existence festivalu chyběla jen párkrát. I proto již tradičně odehrajeme odpoledne koncert pro malá zvířata na rodinné scéně a v podvečer to pak roztočíme pro velká zvířata na hlavní scéně." Central Park ovšem rozhodně není celý festival. Pro Ploty je typická velká Rodinná zóna, do které se vydá například bejbypankový Kašpárek v rohlíku nebo originální uskupení Poletíme?. Z loutkových divadel se můžete těšit například na legendární soubor Buchty a loutky nebo na Studio Damúza, které představí své pojetí legendy o Golemovi. Foto: Mezi ploty V areálu najdete taky Alternativní zónu pro milovníky nezávislé muziky, kam přijede duo Michala Pavlíčka s Monikou Načevou, kapela Mucha s punkovou písničkářkou Nikolou Muchovou či šestinásobná držitelka ceny Anděl Lenka Dusilová. A poslední z klíčových uměleckých arén bude takzvaná Street zóna, která nabídne hlavně mladým dynamickou hudbu v podání muzikantů jako Mydy Rabycad, Cocoman, Megaphone, Krucipüsk a další. Mezi ploty však není událost jenom hudební - má taky silnou divadelní složku, k jejímž "úlovkům" patří Divadlo Bolka Polívky, Divadlo v Dlouhé nebo Studio Ypsilon. A účast v Divadle za plotem potvrdil taky generační soubor Vosto5. Tohle divadlo, to jsou autorské inscenace, neotřelý humor a hlavně takový zájem publika, že se koupě vstupenky na jejich představení skoro rovná "mission impossible". Hudební a divadelní nabídka je tedy bohatá, ale festivalová mozaika bude ještě pestřejší. Zahrnuje slam poetry a stand up comedy, workshopy, scénu pro začínající umělce, soutěže, chůzi po žhavém uhlí či debaty s psychology. Můžete se seznámit s prezentacemi neziskovek nebo si ve speciální zóně Oáza vyzkoušet hypnózu a relaxační techniky pro překonávání každodenního stresu. Video: Mezi ploty Vstupenky na festival jsou k mání v předprodeji Ticketstream. Celý program hledejte na www.meziploty.cz. Spoty kampaně Patříš do Bohnic můžete zhlédnout na YouTube.

