Vodafone Nápad roku pomáhá české a slovenské startupy postavit na vlastní nohy

Startupovým projektům, kterým chybí investoři, propagace a zkušenosti, pomáhá česká soutěž.

Velké množství dnes známých, nadnárodních korporací odstartovalo svůj byznys jako startup, tedy jako podnikatelský projekt, který své začátky staví na inovativním produktu nebo službě potřebující finanční pomoc. Investice do nových projektů je ovšem velkým rizikem, tvůrcům chybí potřebné zkušenosti a jejich know-how se často nedostane potřebné propagace.

Mladým firmám, které potřebují počáteční impuls pro své podnikání, pomáhá soutěž Nápad roku, jejímž titulárním partnerem je společnost Vodafone. Soutěž rozvíjí podnikatelské myšlení a dává šanci novým a inovativním nápadům z České i Slovenské republiky. Od roku 2007, kdy proběhl první ročník, prošlo sítem soutěže přes 1800 projektů a letošní 13. ročník si připsal více jak 150 dalších. Ty nejlepší se utkají ve finále o první místo, 300 tisíc korun

a další věcné ceny.

"Těší nás, že můžeme být znovu součástí Nápadu roku a pomáhat tak mladým a podnikavým lidem na cestě k úspěšné firmě. S mnohými jsme spolupracovali i po skončení soutěže a byli

u toho, jak se z některých startupů staly mezinárodně úspěšné firmy. Vodafone Nápad roku na tom má určitě kus zásluhy. Už se nemůžeme dočkat, jaké projekty představí letošní ročník," říká Markéta Moreno, ředitelka pro značku a komunikaci Vodafonu.

Proměna bot v chytré analytiky

Každý rok se do soutěže hlásí široké množství startupů z nejrůznějších odvětví a nápadům se meze opravdu nekladou. To dokazuje i vítězka loňského ročníku Barbora Malaníková a její chytrá stélka do bot Miomove, ze které se stal hit. Vložka dokáže analyzovat tlak vyvíjený lidským tělem při pohybové aktivitě, svým uživatelům pomáhá zlepšit jejich techniku chůze

a běhu, a tím předcházet migrénám nebo problémům s páteří a bolestem zad.

Heslo "není vždy důležité vyhrát, ale zúčastnit se" v této soutěži platí dvojnásob. Nejen vítěz, ale i další přihlášené startupy mají jedinečnou možnost oslovit investory a získat rady od profesionálů z různých oborů. Pro finalisty a semifinalisty je totiž připraven tzv. Mentoring day, během kterého si nastaví svou strategii růstu, získají nové příležitosti, kontakty

a zpětnou vazbu od zkušených odborníků, jako je například Pavlína Zemanová. Ta působí jako IoT Business Development manažerka ve společnosti Vodafone, to znamená, že se věnuje oblasti internetu věcí (IoT). Ve firmě pracuje již 13 let. Je součástí týmu IoT Vodafone Global a díky tomu má možnost inspirovat ostatní svými zkušenostmi v oblasti internetu věcí z celého světa.

Úspěch aplikace Záchranka

Pavlína Zemanová mimo jiné spolupracovala na vývoji aplikace Záchranka, která si v soutěži Nápad roku 2016 odnesla speciální cenu poroty za projekt s výjimečným společenským přínosem. Díky ní a dalším odborníkům mají startupové projekty možnost získat nejen finanční prostředky, ale také cenné rady pro jejich podnikatelský rozjezd.