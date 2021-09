Vládu nad dobíječkami v Göteborgu svižně přebírá český software ChargeUp

První dobíjecí stanice pro elektromobily ve švédském Göteborgu už jsou připojeny na řídící systém ChargeUp české firmy Unicorn, která v „nejzelenějším městě světa“ vyhrála zakázku na dodávku softwaru pro správu dobíjecí infrastruktury.

„Postupně připojujeme další stanice, v první fázi jich bude 500, tedy asi tisíc dobíjecích bodů, což pro srovnání odpovídá dvěma třetinám veřejné dobíjecí sítě po celém Česku,“ říká Jan Konrád z Unicornu. Nyní se podle něj dokončují poslední testy, aby odstartovala první placená dobíjení v rámci nového řešení.



Dobíjecí stanice různých provozovatelů přitom bude v druhé největší švédské metropoli ovládat a kontrolovat systém ChargeUp CPO. Motoristé si zase již zanedlouho budou moci v appstorech stáhnout tamním podmínkám a požadavkům přizpůsobenou aplikaci ChargeUp ESP, která jim umožní stanice vyhledat, rezervovat a zaplatit za odebranou elektřinu.

„Dokončili jsme konfiguraci našeho systému a doplnili nové funkcionality podle přání zákazníka. Šlo například o funkcionalitu, která se nazývá mandant - submandant. Díky ní může město na základě mandátní smlouvy provozovat infrastrukturu někoho jiného,“ vysvětluje Konrád. Majitel stanice pak obstará pouze její fyzickou údržbu a dostává na účet příjem z dobíjení. Platby a jejich zúčtování, kontrolu provozu stanice a její funkčnosti nebo helpdesk pro uživatele zajistí za úplatu město. „Tohle řešení může být inspirativní i pro Prahu, která by podobně mohla spravovat dobíjecí infrastrukturu na svém území, ale i pro přilehlé obce, podobně jako třeba Pražské vodovody a kanalizace provozují vodohospodářskou infrastrukturu i v části Středočeského kraje,“ popisuje Konrád. Zmíněné uspořádání je cestou budoucnosti i proto, že umožní na území celé aglomerace i takzvaný Load Balancing, tedy regulaci výkonu dobíječek podle dostupné energie v elektrické síti. Zavádění českého softwaru v göteborské dobíjecí infrastruktuře probíhá ve svižném tempu. Unicorn oznámil vítězství v tamním výběrovém řízení začátkem června. Ostrý start je plánován na začátek září. „Držíme ambiciózně stanovené termíny i přesto, že projekt padl do období dovolených. Umožňuje nám to skutečnost, že máme připravený dobrý produkt a máme velmi dobrou dělbu práce. Jedeme až extrémně paralelně,“ říká Konrád. V praxi to podle něj znamená, že v některých fázích na projektu dělalo až sedm různých týmů současně, kdy jeden řešil platební bránu, jiný nové funkcionality a další zase provoz systému. „Klíčový je samozřejmě exekutivní tým, který vše koordinuje a integruje. Zjednodušeně, stará se, abychom na konci neměli hromady nakrájené mrkve, brambor a cibule, ale hotovou bramborovou polévku, kterou si klient objednal,“ říká Konrád, Chief Commercial Officer v Unicorn Systems.



ChargeUp je přitom podle něj jednou z vlajkových lodí budoucího směřování Unicornu, který se chce zejména zaměřit na hotové produkty. „Postupně budeme do našeho systému přidávat další dobíjecí body a věřím, že následně i další města. Partnerství s Göteborgem nám přinese řadu zkušeností, které budeme moci sdílet dál,“ říká Jan Konrád.