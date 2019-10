Víte, proč se při prodeji domu spolehnout na realitku?

Máte nemovitost, kterou jste se rozhodli prodat a přemýšlíte, jak to zařídit a do čeho se pustit ze všeho nejdříve? Jako první kontaktujte ověřenou realitní kancelář, která vám ušetří čas i peníze.

Není čas na hrdinství

Možná, že vás tento krok už napadl, ale od kamarádů nebo rodiny jste zaslechli, že je to zbytečné vyhazování peněz a že to přece zvládnete sami. I přes velkou důvěru blízkých ve vaše schopnosti je lepší se spolehnout na odborníky, než riskovat a navíc i ztrácet mnoho času a energie. Pokud totiž nemáte perfektní znalosti, jak to chodí na trhu s nemovitostmi, může vás mnoho věcí zaskočit, Realitní kancelář si skutečně vezme provizi, ale ve srovnání se všemi starostmi, které by vás jinak čekaly, se jedná o adekvátní částku. Možná tak v očích svého okolí nebudete za hrdinu, ale ušetříte si mnoho nervů a budete klidně spát s jistotou, že prodej domu proběhne bez problémů. Navíc každý, kdo už někdy podobnou zkušenost absolvoval, bude vaši volbu spojit se s realitní kanceláří považovat za velmi rozumnou.

Zkušenosti na prvním místě

Bez realitní kanceláře vás bude stát prodej spoustu času, protože budete muset vytvořit a spravovat inzeráty, odpovídat na dotazy a komunikovat s potencionálními kupci, zařizovat prohlídky, jednat s úřady a právníky a dalšími institucemi a vystavovat se riziku, že něco někde bude špatně. Zkušený makléř naopak ví, co vše je potřeba a také i jak se postarat o efektivní inzerci i jak přilákat potenciální kupce. Důležitý je i odhad ceny nemovitosti, který pomůže stanovit optimální cenu zajímavou pro vás jako prodejce i kupce.

Zkuste si, jen tak pro informaci, spočítat, kolik času vám zabere snaha prodat nemovitost na vlastní pěst a kolik ho ušetříte, když se spolehnete na pomoc profesionálů. Když tyto dvě hodnoty porovnáte, zjistíte, že provize realitní kanceláře je investice, která se vyplatí.