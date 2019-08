Víte, jak správně vybrat materiál povlečení?

Nejdůležitějším kritériem při výběru povlečení je volba materiálu. To, že se vám povlečení líbí designově je sice fajn, ale není zárukou pohodového spánku. Některé materiály kloužou a vy se v noci stále dokola budíte a hledáte peřinu. Jiné zase nedýchají a příčinou neklidného spánku je koupel ve vlastním potu. Proč se trápit?

Je to tak jednoduché. Stačí maličkost. Před výběrem barev a designu upřednostnit materiál.

Spánek je součástí každého dne. Měl by trvat alespoň 7-8 hodin, což tvoří třetinu dne. V celkovém součtu prospíme půlku života. Proč si ten čas nezpříjemnit vhodným povlečením? Jak vybrat materiál povlečení, abychom se na lůžku cítili jako v bavlnce a netrápilo nás noční bdění?

Jak vybrat správný materiál povlečení?

Tady se nevyplatí experimentovat. Vsaďte na jistotu. Pokud víte, že vám vyhovuje bavlna, sáhněte po ní. Máte raději mikrovlákno? Pořiďte si ho. Kdo ale neví, jak povlečení vybrat, přinášíme mu pár tipů, jak na to.

Nejprve si odpovězte na následující otázky.

Kdo bude povlečení používat? Dítě, dospělák, alergik, astmatik?

V jakém ročním období ho budete používat?

Jaké jsou rozměry peřin?

Jakou péči chcete povlečení věnovat?

Zaměřeno na materiál

Povlečení by mělo být jemné na dotek, dobře prodyšné a savé. Proč se trápit podrážděnou pokožkou a koupat se ve vlastní šťávě?

Bavlna nestárne

Je stálicí na vrchních příčkách oblíbenosti. Je příjemná na dotek, prodyšná a dobře saje pot. Budete se pod ní dobře cítit po celý rok. Už dávno není bavlněné povlečení jen bílé nebo s kytičkami. Co do barev a designu si můžete vybírat ze široké nabídky. Bavlněné povlečení navíc snese vysoké teploty praní a sušení, zachová svůj tvar i barvu po dlouhou dobu. Má i nějaké mínus? Jedině to, že se mačká a je třeba ho žehlit.

Krep se nemačká

Je vyroben ze 100% bavlny, takže je prodyšný, dobře izoluje a potěší i na dotek. Krepové povlečení poznáte podle střídání jemné a zvrásněné části v pravidelných pruzích. Jeho údržba je snadná. Nemačká se, není třeba ho žehlit.

Mikrovlákno připomíná hedvábí

Ačkoli je vyrobeno ze 100% polyesteru, dobře saje pot a jeho hebkého dotyku si mohou užívat i alergici a děti. Jeho vlákna jsou pevná, rychle schne, je odolné proti žmolkování. Povlečení z mikrovlákna v létě chladí, v zimě hřeje.

Hřejivý flanel

Vyrábí se z hustě tkané 100% bavlny vyšší gramáže, která je speciálně upravena počesáním vláken z obou stran. Díky tomu je krásně měkký a hebký. Hodí se hlavně k použití za chladnějších nocí, kdy spolehlivě zahřeje. Dobře saje pot a při správné péči vás bude hřát dlouhou dobu.

Bavlněný satén

I ten se šplhá na přední příčky oblíbenosti. Je prodyšné, savé a leskne se. Oproti saténu z polyesteru ale neklouže, necuchá vlasy a nebudete se pod ním potit. Ženy ocení, že se nežehlí a vydrží krásné po celé roky. Tedy pokud se o něj budete dobře starat.