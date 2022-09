Víte, jak fungují přístupové systémy?

Elektronické přístupové systémy často nahrazují klíče a není se čemu divit. Nejedná se jen o vstup a přístup do budovy. Díky přístupovým systémům, které jsou navíc napojeny na docházkový systém, můžete nejen určit, kdo dostane do budovy přístup, ale i přesný čas, kdy se do ní dostane.

S jakými typy přístupových systémů se setkáte nejčastěji?

Jak vlastně funguje přístupový systém? Není to nic složitého, základem je zařízení, které přístupy rozpozná. V praxi se používají nejčastěji 2 typy hardware. Jednodušší all-in-one řešení, které se propojuje napřímo s dveřmi. Navíc má v sobě uložena všechna data o přístupech (zaměstnance, kteří se mohou do budovy nebo konkrétní místnosti dostat). Tohle zařízení nejčastěji používá pro identifikaci osoby čip, kartu, případně otisk prstu. Data do těchto zařízení dostanete přes LAN síť. Pro jejich zprovoznění tedy potřebujete přes zeď vést napájecí kabel a ethernet kabel (síť). Nevýhodou je, že zařízení není chráněné proti povětrnostním vlivům, proto je možné jej používat pouze v uzavřených prostorech. Další nevýhoda je nižší bezpečnost a to, že zařízení fungují samostatně.

Sofistikovanější a bezpečnější řešení je pořídit si kontrolér, což je samostatná krabička, kterou máte umístěnou přímo v budově a z ní vede napojení na jednotlivá čidla. Čidla mohou být opět biometrická, čipová nebo na klasické karty. V praxi se můžete setkat s názvem ACI od anglického spojení Advanced Access Control (pokročilé řízení přístupu). Nespornou výhodou je bezpečnost, jestli číslo sepne zámek rozhodne právě ACI, které je bezpečně umístěné v budově, nehrozí tak fyzické narušení objektu. Navíc se čidla standardně montují ve venkovních i prašných a náročnějších prostorách.

Wi-fi připojení, nebo kabel? Hleďte na bezpečnost

Možná se ptáte, proč se v dnešní době připojují zařízení drátově. Sami můžete mít v domácnosti mnoho bezdrátových řešení. Nejde o to, že by připojení těchto přístupových systému nešlo řešit přes bezdrátové wi-fi připojení, ale opět o otázku bezpečnosti. Ve velkých firmách je riziko nabourání do wi-fi sítě větší. Fyzickým napojením riziko nabourání do systému eliminujete. Daň za tuhle bezpečnost je samozřejmě trocha vrtání, případně plánování elektrických rozvodů, ale ani to není nic složitého.

Pár příkladů z praxe

V dnešní době hraje biometrie prim, stále se ale vyrábějí přístupové terminály, které dokáží načíst čipy nebo karty. Tohle řešení se často používá ve společnostech pro návštěvníky. Nejjednodušší způsob je vyčlenit pár návštěvnických karet, kterým nastavíte přesně jaké dveře mohou otevřít a které zůstanou návštěvám zavřeny.

"V praxi se často setkáváme s řízením přístupu podle času. Třeba u kamenných prodejen, které používají automatické dveře. Systém lze napojit na čidlo, které jednoduše pustí zákazníka v pracovní době, mimo ni se ale automaticky uzamkne a pustí jen pověřenou osobu přes otisk, čip nebo kartu." Michal Hochman, CEO docházkového a HR systému Alveno.

Přístupové systémy se perfektně hodí jako kombinace s moderními cloudovými docházkovými systémy. Snadným propojením s programem můžete okamžitě evidovat docházku zaměstnanců a následně plnit zákonnou povinnost evidence pracovní doby. Jako bonus máte exporty do mzdových systému na pár kliknutí, ušetříte tak desítky hodin času.