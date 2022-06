Vietnam: Která místa neminout?

Vietnam je na cestovním plánu mnoha turistů, a to zaslouženě. Pyšní se obrovskými národními parky, jedinečnými městy, kouzelnými ostrovy a dalšími turisticky zajímavými cíli. Bohužel není v možnostech prakticky nikoho z nás prozkoumat úplně všechny krásy Vietnamu. Proto vám přinášíme alespoň pár hlavních tipů, které zde doporučujeme neminout.

Národní park Phong Nha-Ke Bang

Tento park je nejnavštěvovanější díky své dominantě, jeskyni Hang Son Doong. Jedna z největších jeskyní na světě je ale trochu dražší záležitostí. Do tohoto podzemního zázraku se můžete podívat za 3 tisíce dolarů. Nemusíte ale věšet hlavu, v parku se nachází mnoho dalších úchvatných jeskyní, které můžete projít nebo i proplout na lodi za nižší vstupné, jako například oblíbenou jeskyni Hang En. Zde si můžete zarelaxovat i na pláži. Nezapomeňte ale na pojištění na dovolenou, ať můžete v klidu odpočívat a nemyslet na starosti.

Zátoka Ha Long

Třpytivé moře v kombinaci s krasovými vápencovými vrcholy - to je pohled, na který nezapomenete. Objevíte zde více než 200 ostrovů s nádhernými scenériemi. Určitě si rezervujte plavbu přes noc a ráno brzy vstaňte, abyste si užili dechberoucí svítání. Využijte také možnosti výletu na kajaku do jeskyní a lagun. Pokud máte rádi spíše soukromí, vydejte se do zátoky Lan Ha, která se nachází jižněji. V severnější části se můžete vydat do zátoky Bai Tu Long.

Ho Či Minovo Město

Toto město, které dříve neslo název Saigon, je specifická neustálým bzukotem všudypřítomných motorek. Bohatá historie nabízí například Muzeum válečných pozůstatků. Pokud máte rádi rušný noční život, toto město byste neměli minout. Poznáte tak vietnamskou kulturu zase z jiného úhlu. Můžete si dát klidně pivo na rohu ulice nebo navštívit luxusní koktejlový bar - na své si zde přijdou všichni turisté.

Ostrov Phu Quoc

Zcela na jihu Vietnamu se nachází oblíbený ostrov lemovaný plážemi s bílým pískem. Je zde také možnost vyrazit po červených prašných cestách na kole. Na ostrově si užijí všichni - jak dospělí, tak děti, pro něž zde vyrostla vietnamská verze Disneylandu. Skvělý výhled nabídne nejdelší lanovka nad mořem na světě.

Hanoj

Na své cestě Vietnamem nesmíte zapomenout na jeho hlavní město, kde se snoubí bohatá historie s dynamickou současností. Projděte se uličkami Staré čtvrti, vychutnejte si pravou vietnamskou kávu či tradiční pokrm bun rieu cua, což je polévka z kyselých krabích nudlí. Přitom se můžete kochat pohledem na všudypřítomné obchodníky. Vašemu zraku by neměla uniknout ani Francouzská čtvrť, odkud se vydáte do kosmopolitní čtvrti Tay Ho, která nabízí unikátní pohled na hanojskou uměleckou scénu. Jelikož se zde nachází velké množství lidí, nezapomeňte také na cestovní pojištění na covid.

Hoi An

Milovníci historie musí jednoznačně navštívit město Hoi An. Dříve to byl významný přístav s působivou architekturou. A tuto historickou tvář si město zachovalo i do dnešních dní. Těšit se můžete na obchodní domy, propracované cechovní síně či starobylé sklady čaje, lounge bary, butiky, cestovní kanceláře či krejčovské dílny.

Národní park Ba Be

Dechberoucí vápencové hory, které dosahují výšky až 1554 metrů, jsou dominantou oblíbeného parku Ba Be. Krajina se zde svažuje do hlubokých údolí stálezelených lesů, vodopádů a jezírek. Park je útočištěm stovek druhů volně žijících živočichů včetně opic, medvědů a pangolinů, stejně jako silně ohroženého vietnamského salamandra. Pozor si dejte na hada chocholatého a orientálního medojeda, které lze pozorovat při výletech lodí nebo pěších túrách. Po dni stráveném pozorováním zvířat můžete načerpat síly v rustikálních vesnických penzionech místní etnické menšiny Tay.

Kam povedou vaše první kroky ve Vietnamu?