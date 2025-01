Více možností. Skvělá chuť

Víme, že nadbytek cukru není pro nikoho dobrý. Také víme, že lidé chtějí mít na výběr.

Proto i nadále rozšiřujeme nabídku a investujeme do inovace sladidel.

Díky tomu pomáháme již léta zákazníkům mít pod kontrolou příjem cukru a přitom si užívat skvělou chuť našich nápojů.

Zavádíme nové nápoje s nízkým obsahem cukru nebo bez cukru a nabízíme i malá balení pro kontrolu velikosti porcí. Balení našich nápojů obsahuje jasné informace o nutričních hodnotách, což pomáhá našim zákazníkům se informovaně rozhodnout.

Dnes tvoří nízkokalorické a nekalorické nápoje více jak dvě třetiny naší nabídky v Evropě. *

I v České republice neustále obohacujeme nabídku nízkokalorických a nekalorických nápojů, jako jsou například vody Natura, Fanta Zero, Sprite Zero, Kinley Tonic Zero, ledové čaje FuzeTea bez cukru a další.

*Vychází z údajů o celosvětových prodejích za rok 2022 s výjimkou Global Ventures a Multon Partners.

Společně s našimi kolegy z UNESDA Soft Drinks Europe jsme dosáhli celkového snížení průměrného přidaného cukru od roku 2000 o 28,6 %.

