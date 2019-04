Veselé Velikonoce a jarní trhy v dosahu

Chcete prožít něco nevšedního a přitom se kochat pohledem na nejznámější české památky? Pokud jste odpověděli ano, zkuste to letos v Hotelu Paříž Praha! Nepotřebujete pas ani objemný kufr, stačí Vám jen dobrá nálada a svátky jara mohou začít!

Velikonoce náleží k těm nejhezčím obdobím v roce. Mimo tradic, které k tomuto svátku neodmyslitelně patří, se lze výjimečně těšit i na krásné jarní počasí vybízející k dlouhým procházkám po Praze. Hotel Paříž Praha nacházející se v historickém centru je tedy ideální jako výchozí bod pro Vaše nekonečné toulky městem. Vhod Vám přijde nejen luxusní a příjemné ubytování přímo v Hotelu Paříž Praha, ale také speciální Velikonoční menu. To je pro Vás připraveno od pátku 19. do neděle 21. dubna. Vaše chuťové buňky jistě potěší například delikátní králičí paštika ve slanině, pečený jehněčí hřbet na rozmarýnu a česneku nebo čokoládová věž s pistáciovou zmrzlinou a kandovaným ovocem.

Vzhledem k tomu, že se hotel nachází v samém centru Prahy, měli byste jistě zavítat na velikonoční trhy, jež se v období Velikonoc pravidelně konají na Staroměstském a Václavském náměstí, na Náměstí Míru či na Pražském hradě.

Na své si přijdou i milovníci výstav - Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 2. 4. do 22. 4. velikonoční výstavu. S tím je spojený i workshop, který proběhne 13. a 14. 4., kde se zabaví nejen děti, ale také jejich rodiče. Kdo by se nechtěl vrátit zpět do dětských let a snadšením barvit velikonoční vajíčka či plést pomlázku. Využít můžete i nabídku Národopisného muzea Národního muzea, kde se mohou návštěvníci přímo na Bílou sobotu dozvědět něco o původu Velikonoc a zvycích, které jsou s nimi spjaty. Na Velikonoční pondělí pak neopomeňte návštěvu Zoo Praha. I vybraná zvířata budou slavit Velikonoce a dostanou od svých chovatelů drobné velikonoční dárky.

Ať už se nakonec rozhodnete pro cokoliv, Hotel Paříž Praha Vám bude tím nejpříjemnějším společníkem při Vašich návratech z rozmanitých pražských dobrodružství. Rodinná atmosféra sice dominuje milým prostředím, ale současně zcela odzbrojuje svou nevšední okázalostí. Nejen o Velikonocích, ale v kterýkoliv den v roce zde můžete zapomenout na každodenní shon a stres a relaxovat při západu slunce nad Prahou. Neváhejte a nechte se hýčkat na místě, kde se krása snoubí s pochopením a osobním přístupem ke každému návštěvníkovi.