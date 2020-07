Venkovní stínění chrání interiér proti přehřívání, a navíc působí luxusním dojmem

Proč i v tuzemsku roste popularita venkovního stínění? Především proto, že váš příbytek dokáže nejefektivněji ochránit před slunečními paprsky, a navíc se pyšní prvotřídním designem. Tato tvrzení vycházejí ze statistik společnosti LOMAX, které zároveň poukazují na vzrůstající oblibu prvků automatizace a chytrých čidel.

Zejména v posledních letech jsou léta nadprůměrně teplá a suchá. Většinu obyvatel tak trápí přehřívání interiéru, a to nejen ve dne, ale i v noci. Právě proto nabývají na důležitosti systémy stínící techniky. Při jejich výběru je důležité myslet na co nejvyšší účinnost, kterou se v současnosti pyšní zejména venkovní stínící technika. Ta dokáže zadržet až 94 % tepelné energie . Nejoblíbenější formou jsou venkovní žaluzie.

Venkovní žaluzie váš domov ochrání nejen před přehříváním, ale také před nežádoucími pohledy kolemjdoucích. Díky automatizaci odradí i případné zloděje, ale také dokážou v interiéru udržovat světelnou pohodu.

Ovládání žaluzií pomocí chytrých čidel

Vysoké nároky uživatelů způsobily, že manuální ovládání venkovních žaluzií úspěšně střídá ovládání dálkové, a to nejen ve formě ovladače, ale také pomocí chytrého telefonu. V dnešní době je dálkové ovládání prakticky standardem. Výjimkou není ani jeho napojení na chytrou domácnost a vybavení čidly, která reagují na intenzitu slunečního záření nebo povětrnostní podmínky. Čidla slunečního záření ovlivňují to, kdy se žaluzie zatáhnou, ale také otevřou a do interiéru pustí paprsky slunce. Díky větrnému senzoru se žaluzie v případě silného větru vytáhnou.

Lamely u venkovních žaluzií

Nejdůležitější součástí venkovních žaluzií jsou lamely. Ovlivňují nejen vzhled, ale také jejich funkčnost. Společnost LOMAX nabízí celkem čtyři různé typy: tvar C, S a Z. Poslední jmenovaný nabízí ve dvou různých provedeních, která se od sebe liší šířkou. Mezi nejpoužívanější patří lamela C80. Proč tomu tak je? Především proto, že lamela C80 je ideálním řešením pro okna s menšími rozměry, která jsou typická především v bytových domech. Uživatelé, kteří mají doma velké prosklené plochy, mezi které patří například francouzská okna, volí především lamely tvaru Z a S. Ty působí luxusně a podtrhují celkový vizuální dojem.

Poslední novinkou z portfolia společnosti LOMAX je lamela Z70. Co je pro ni charakteristické? Především menší šířka, díky které působí žaluzie jemnějším a luxusnějším dojmem. Lamely ve tvaru Z jsou nejen maximálně účinné z hlediska stínění, ale disponují také těsněním na hranách, které zajišťuje dokonalé a tiché dosedání. Díky variabilnosti tohoto řešení můžete venkovní žaluzie jednoduše sladit s garážovými vraty či vchodovými dveřmi. Vzhledem k tomu, že pořízení venkovní stínící techniky je dlouhodobou investicí, vyplatí se při jejich pořizování obrátit na prověřené výrobce a odborníky.