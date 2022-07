Velkou většinu požadavků lze v Raiffeisenbank vyřídit online. A platí to i pro firmy

Zatímco ještě několik let zpátky jste si v online bankovnictví maximálně prohlédli stav účtu a poslali platbu, dnes je toho jen málo, co v něm udělat nelze. A to platí i pro firemní online bankovnictví, které za tím osobním nijak nezaostává.

Pro mobilní a internetové bankovnictví obecně platí, že díky němu máte přístup ke svým penězům odkudkoliv a kdykoliv. Přehledně na jednom místě máte všechny produkty a díky směrnici PSD2 i účty v jiných bankách. Na jedné straně je maximální zabezpečení vašich financí, na straně druhé jednoduché přihlašování a potvrzování transakcí. Pro firmy je zase výhodou automatizované propojení s účetním (ERP) systémem nebo změna kontaktních údajů bez nutnosti návštěvy pobočky. V online firemním bankovnictví je možné podávat žádosti o čerpání úvěrových produktů nebo vystavování bankovních záruk. Rozhraním API lze bezpečně propojit banku s účetním systémem a stahovat tak transakční historii nebo importovat hromadné platby. Díky okamžitým platbám lze zase hradit do banky, která službu podporuje, v řádech vteřin a zrychlit platební styk. "Čerpání úvěrových produktů a bankovních garancí je u nás možné v jedné aplikaci, zatímco některé banky na to mají často separátní platformu," říká Jaroslav Kravčenko, ředitel online bankovnictví Raiffeisenbank. "Podobně je to i u přihlašování do internetového bankovnictví, které probíhá v součinnosti s tím mobilním pomocí biometriky, na což jiné banky mají většinou 2 další aplikace," doplňuje. Dalšími výhodami firemního online bankovnictví jsou autorizace plateb, správa veškerých platebních karet nebo přehledné zobrazení až 19 měnových složek vedených k jednomu číslu účtu. V případě potřeby je společnostem navíc na telefonu k dispozici vyškolený personal banky, který kdykoliv poradí. Raiffeisenbank je svým vyspělým firemním online bankovnictvím pověstná. Potvrdila to i v listopadu na soutěži CEE SME Banking Awards 2021, která vyhodnocuje více než 90 funkcí dostupných pro klienty malých a středních podniků v kanálu online bankovnictví, když zvítězila v kategorii "online banking". Více informací naleznete na rb.cz/firmy.