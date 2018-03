Velikonoční toulky Prahou za skvosty architektury a vytříbenou gastronomií

Velikonoce jsou nejoptimističtější svátky našeho kalendáře, oslavou znovuzrození a nových začátků. S prvními jarními dny začíná Praha rozkvétat do krásy a je proto nejvyšší čas vydat se do míst, která mají českým turistům co nabídnout, přitom však mnohdy stojí stranou jejich zájmu. Jedním takovým je Hotel Paříž Praha, který vzletně popisoval již Bohumil Hrabal ve svém románu Obsluhoval jsem anglického krále.

Secesní skvost české architektury, jak je často přezdíván, leží v malebné uličce U obecního domu na Náměstí republiky, jen kousek od Prašné brány. V roce 1904 ho postavil věhlasný architekt Jan Vejrych a už při příchodu vás ohromí vzhledem pompézní novogotické stavby. To největší překvapení však budova ukrývá uvnitř. Vše, co dělá secesi secesí, na jednom místě Přepychové interiéry v secesním stylu jsou zachovány v původní podobě a dotváří tak nezaměnitelnou atmosféru staré Paříže. Kochat se můžete vykládaným dřevěným obložením, honosným osvětlením, štípanými mozaikami, zlaceným štukováním a nádhernými ornamenty ve tvaru popínavých rostlin. Pro milovníky secese je taková podívaná zážitkem na celý život. Slávu hotelu připomínají i dobové fotografie prvorepublikových hvězd stříbrného plátna na stěnách. Ne nadarmo byl Hotel Paříž Praha do konce 50. let dvacátého století pokládán za symbol úspěchu a bohatství našeho hlavního města. I proto by ho měl alespoň jednou za život navštívit každý Čech. Foto: Hotel Paříž Praha Naberte síly v proslulé kavárně Café de Paris Jarní procházky osvěží na duchu, často při nich také vyhládne. Příjemné útočiště k nabrání sil poskytuje místní kavárna Café de Paris. Vysoké stropy, francouzská okna a dostatek denního světla potěší příznivce velkolepých interiérů, stejně tak ty, kdo mají rádi útulné posezení. V nabídce jsou výtečné snídaně - vejce Benedikt s jemnou holandskou omáčkou, tři vejce do skla s italským parmazánem, míchaná krémová vajíčka s Crème fraîche nebo výběr prvotřídních uzenin a sýrů s domácím pečivem. Přes den se podávají pokrmy kombinující rozmanité chutě evropských metropolí včetně lehkých jídel. Pestré menu sestavil proslulý šéfkuchař Karel Hynek, což je samo o sobě zárukou gastronomického zážitku. K lahodné kávě jako dezert doporučujeme ochutnat místní specialitu - legendární dort Paříž, který se vyrábí dle původní receptury z roku 1904. Znamenitá kombinace čokoládové pařížské šlehačky s mandlovým marcipánem stojí za hřích. Foto: Hotel Paříž Praha Oslavte Velikonoce ve velkém stylu Restaurace Sarah Bernhardt se řadí díky své výzdobě mezi nejkrásnější restaurační interiéry v Praze a otevírá každý den od 18 hodin. Spolu s rodinou či přáteli si můžete v tyto dny pochutnat na jarních specialitách a velikonočním menu, které kombinuje nejvybranější prvky francouzské kuchyně a české moderní gastronomie. Pokud upřednostňujete klasiku, potěší vás tříchodové české Mucha menu za 800 Kč. O předkrm se postará duo pražské šunky s křenovo-jablečným nokem, jako hlavní chod se podává konfitované kachní stehno s tymiánem, dušené červené zelí s brusinkami a gratinované brambory se smetanou. Sladkou tečku na závěr tvoří již zmiňovaný tradiční dort Paříž. V ceně menu je i vstupenka do muzea Alfonse Muchy. Foto: Hotel Paříž Praha Hotel Paříž Praha, U Obecního Domu 1, Praha 1

www.hotel-paris.cz

