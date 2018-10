Veletrh příležitostí a inspirace – Profesia days 2018

Největší veletrh příležitostí v České republice Profesia days se letos uskuteční ve dnech 7. – 8. listopadu na výstavišti PVA EXPO v Praze-Letňanech. S tím, jak se mění trh práce v České republice, mění se i obsahová část tohoto veletrhu.

Zdaleka už nejde pouze o možnost přímo a bez stresu kontaktovat zástupce nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Veletrh se stává centrem příležitostí a inspirace, kam lidé přijdou nejen získat kontakty, ale také konzultovat kariérní možnosti a zhodnotit svou pozici na trhu práce. Čím dál tím větší oblibě se tak těší jak rozsáhlá poradenská zóna, tak i další doprovodné aktivity a přednášky spíkrů z různých oblastí.

"Veletrh Profesia days koncipujeme tak, aby lidi bavil a díky jeho návštěvě něco nového získali - ať už kontakt na perspektivní zaměstnavatele, radu jak dále rozvíjet svou kariéru, pomoc při řešení problému v pracovní oblasti, anebo jen inspirativní podnět," říká Michal Novák za Profesia days. "Vstup na veletrh je pro návštěvníky po předchozí registraci zdarma, doporučujeme registrovat se dopředu na internetu, předejdete tím případnému čekání u vchodu. Novinkou letošního ročníku je, že díky dohodě s České dráhy, a. s. získají návštěvníci 50% slevu na cestu vlakem na veletrh. Abychom lidem umožnili Profesia days navštívit třeba i po skončení pracovní doby, prodloužili jsme první den návštěvní dobu až do 19:30 hod."

Jaký bude tedy doprovodný program Profesia days? Rozsáhlá poradenská zóna nabídne možnost konzultovat zdarma problémy z pracovně-právní oblasti, kariérní možnosti a předpoklady, nebo si jen nechat poradit s tím, jak správně napsat životopis, motivační dopis, apod. Návštěvníci si také mohou otestovat své jazykové schopnosti a rovnou získat certifikát, který využijí při přijímacích pohovorech. Budou mít také šanci prověřit svou úroveň znalostí IT nebo zjistit, pro jaké povolání mají předpoklady. Na veletrh by měli zamířit i ti, kteří uvažují o práci nebo studiu v zahraničí, protože jim zde nejen nabídnou řadu možností, ale také poradí s tím, co si mají zařídit a zajistit pro zdárný průběh zahraničního pobytu.

Více informací a postupné doplnění programu a doprovodných akcí najdete na www.profesiadays.cz.