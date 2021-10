Vařte z kvalitních potravin a vyhrajte auto!

Během podzimních sychravých dní je třeba posilovat naši imunitu a konzumovat jen to nejlepší. Vybírejte si výrobky se značkami kvality (např. Klasa, Regionální potravina, BIO) a zapojte se do soutěže Stříhejte kolem dokola. K dobrému pocitu z kvalitní stravy tak navíc přibyde i šance na výhru jedné z hlavních cen – roční zapůjčení jednoho ze tří osobních automobilů. Soutěžit můžete až do 2.1.2022.

Při nákupu výrobků s označením kvality si můžete být jisti, že vašemu tělu dopřejte jen to nejlepší, co trh nabízí. Ne nadarmo se říká „ve zdravém těle, zdravý duch“, sami totiž poznáte, že po zařazení poctivých potravin do vašeho jídelníčku se budete cítit nabytí energií. Jak se zúčastnit soutěže krok za krokem Zaměřte se na výrobky, které mají na obalu nějakou ze soutěžních značek kvality.

Tyto značky následně vystřihněte a nalepte na herní kartu (získáte ji na akademiekvality.cz nebo ve vybraných prodejnách obchodních řetězců).

Až bude karta zaplněna 40 logy, na obálku napište „SOUTĚŽ“ a odešlete ji poštou na adresu organizátora. Získejte auto na rok nebo pomocníky do kuchyně I letos se můžete těšit na rozmanité výhry. Hlavními cenami jsou tři osobní automobily ŠKODA KAROQ k ročnímu zapůjčení. Těšit se můžete také na domácí kuchyňské pomocníky, jako jsou roboti, mikrovlnné trouby, varné konvice, poukázky na nákup kvalitních potravin a další drobné výhry. Foto: Akademie kvality Jaké značky kvality potravin sledovat a vystřihovat? Klasa - označuje výjimečně kvalitní produkty v porovnání s běžně dostupnými potravinami.

- označuje výjimečně kvalitní produkty v porovnání s běžně dostupnými potravinami. Regionální potravina - oceňuje formou krajských soutěží nejlepší výrobky z každého kraje.

- oceňuje formou krajských soutěží nejlepší výrobky z každého kraje. Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP) - značení EU, zaručuje jistou záruku kvality vázanou např. na daný region.

- značení EU, zaručuje jistou záruku kvality vázanou např. na daný region. Biozebra -slouží jako ochranná známka biopotravin vyprodukovaných v ČR.

-slouží jako ochranná známka biopotravin vyprodukovaných v ČR. Biolist - značení nadnárodní, které musí mít na svém obalu každý produkt splňující v rámci EU požadavky na biopotraviny. Foto: Akademie kvality Vše o soutěži včetně herní karty naleznete na akademiekvality.cz. Na webu Akademie kvality najdete také inspiraci v podobě receptů a dočtete se zde spoustu zajímavostí a tipů o kvalitních potravinách. Pojďme si uvařit jídlo, které vás pořádně zahřeje během sychravých dní. Aby bylo co nejvíce chutné a výživné, zkuste do něj použít kvalitní suroviny - tedy z vaší zahrádky, od farmáře anebo z obchodu, ale hlavně se značkami kvality. Polévka z pečeného celeru se žampiony Foto: Akademie kvality Ingredience: 900 ml zeleninového vývaru

300 ml smetany

300 g celeru

150 g brambor

140 cibule

60 g másla

25 g cukru krupice

1 stroužek česneku

1 dl bílého vína

200 g žampionů

sůl

pepř Postup: Celer očistíme, nakrájíme na kostičky a dáme na plech. Osolíme a přidáme česnek a cukr. Pečeme v troubě na 160 °C cca 25 min. Cibuli a brambory nakrájíme na kostky a orestujeme do zlatova. Zalijeme bílým vínem a svaříme. Přidáme pečený celer, zeleninový vývar, smetanu a vaříme na mírném plamenu cca 30 min. Rozmixujeme tyčovým mixérem a zjemníme máslem. Přidáme na kousky orestované žampiony na másle.