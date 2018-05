V Řecku je léto, jak má být!

Nádherné dlouhé pláže a exotické scenérie v dosahu necelých tří hodin letu – to jsou hlavní důvody proč se návštěvníci vrací do Řecka opakovaně. Navíc tu najdou přátelskou prázdninovou atmosféru, skvělé jídlo a stabilní slunečné počasí. I díky tomu Řecko stále patří mezi nejoblíbenější dovolenkové cíle.

Řecko, rozmanitá země, která má co nabídnout

Jednotlivé ostrovy se od sebe liší, některé jsou zelené, porostlé olivovníky, jiné skalnaté s divokými plážemi, ale každý má svůj osobitý půvab. Mezi nejoblíbenější patří Rhodos, Kréta, Korfu, Kos nebo Zakynthos, ale stále oblíbenější je i pevninská Olympská riviéra nebo Chalkidiki.

Podle čeho si vybrat zájezd

Orientovat se ve spoustě katalogů a nabídek z internetu není rozhodně jednoduché. Nedejte na lákavé obrázky a nejprve si ujasněte, jak chcete svou letní dovolenou prožít. Toužíte po klidné relaxaci na pláži, chcete volno využít k aktivnímu odpočinku nebo vás spíše baví poznávat nová místa? Ujasněte si také finanční limit a rozmyslete, z čeho třeba můžete s ohledem na své možnosti slevit.

Neptejte se jen na cenu zájezdu

Za velmi dobrou cenovou nabídkou se může skrývat odbydlený resort s all inclusive v pustině daleko od pláže anebo romanticky vyhlížející penzión u benzínky na frekventované silnici. Polohu zjistíte jednoduše podle Google Maps, většinou přímo na webu cestovní kanceláře. Dobré cestovky se nebojí uvádět ani odkaz přímo na stránky hotelu. Vždy se ptejte, co je zahrnuto v ceně zájezdu. Jen o málo vyšší cena může zahrnovat pojištění léčebných výloh, které se určitě hodí, nebo pohodlný transfer taxíkem. Zjistěte si co nejvíce informací o službách hotelu, letovisku a plážích. Důležité jsou také dotazy na odletové časy, váhové limity zavazadel a v neposlední řadě také na pojištění proti úpadku.

Volte ubytování dle vašich potřeb

Cenově nejvýhodnější je ubytování v jednoduchých studiích nebo apartmánech s možností vaření. Rozhodně to neznamená, že musíte dovolenou strávit u plotny. V Řecku není draho a taverny s voňavými místními specialitami najdete na každém kroku. Ale kuchyňka se vždycky hodí. Můžete si udělat čerstvý salát, připravit něco pro děti nebo občerstvení na pláž. Rodinám vyhovují zejména apartmány s oddělenou ložnicí, které poskytují daleko více prostoru než stísněné hotelové pokoje s přistýlkami.

Rozhodnete-li se vydat do Řecka autem, pak v kombinaci s ubytováním v apartmánech pořídíte dovolenou velmi úsporně. Zejména v porovnání s rodinnou dovolenou all inclusive, kde je třeba počítat s vyššími náklady.

Hotely jen pro dospělé jsou ideální pro klidnou dovolenou ve dvou, bez dětí. A pokud si můžete dopřát dovolenou bez limitů, vybírejte z těch nejlepších hotelů v Řecku.