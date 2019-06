V Praze může vzniknout unikátní Centrum Nového Žižkova od Evy Jiřičné. Podívejte se!

Eva Jiřičná zvítězila ve velké mezinárodní architektonické soutěži na nové řešení lokality po budově bývalého Telecomu na Žižkově. Ta bude muset být kvůli extrémnímu množství škodlivého azbestu zbourána. Nahradí ji rozvlněné věže s originální rozehranou architekturou a velkým veřejným prostorem.

Video: Central Group | 03:00

Unikátní rozvlněné věže místo nefunkčních telekomunikačních budov

Pozemek s komplexem nefunkčních telekomunikačních staveb na Žižkově v Praze 3 leží na exponovaném místě na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského přímo u tramvají a v docházkové vzdálenosti od stanice metra Želivského. Jeho velikost je zhruba 40.000 m² a vlastníkem je největší tuzemský rezidenční stavitel Central Group . Ten zde plánuje postavit v souladu se smlouvou uzavřenou s městskou částí Praha 3 unikátní rezidenční projekt Centrum Nového Žižkova .

Výšková Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) přezdívaná lidmi jako "Mordor" nebo "Štrougalova věž" byla na tomto pozemku postavena v sedmdesátých letech minulého století a byla slavnostně otevřena za účasti špiček tehdejšího komunistického režimu v roce 1980. Nyní je již stavba technologicky zastaralá, nefunkční a nevyužitelná k jiným účelům. Z důvodu extrémně vysokého množství škodlivého azbestu bude muset být zbourána a ekologicky zlikvidována.

Soutěžilo 98 ateliérů z 30 zemí světa

Pozemek leží v přirozeném těžišti velké rozvojové lokality Prahy 3 a toto exponované místo se může stát skutečným Centrem Nového Žižkova . S ohledem na to, že zde stojí stávající stavba vysoká 96 metrů (v době svého dokončení byla nejvyšší budovou tehdejšího komunistického Československa), je tato lokalita přímo předurčena k tomu, aby zde vznikl moderní komplex unikátních vyšších staveb s velkým veřejným prostorem a zelení.

Protože se jedná o komplikované zadání, rozhodl se investor uspořádat pro tuto lokalitu velkou mezinárodní architektonickou soutěž. Do té se přihlásilo 98 ateliérů z 30 zemí celého světa, včetně takových slavných jmen světové architektury jako například Sou Fujimoto (Japonsko), Ian Ritchie (Velká Británie) nebo Richard Meier (USA). Z předložených návrhů vybrala odborná porota 12 finalistů. A jako vítězný návrh následně porota zvolila projekt slavné česko-britské architektky Evy Jiřičné.

Vítězný návrh rozvlněných věží, městského bloku a veřejného prostoru od Evy Jiřičné

Ve třech výškově gradujících rozvlněných věžích nepřesahujících 100 metrů jsou navrženy nadstandardní byty, zatímco ve vedlejším moderním městském bloku jsou řešeny cenově dostupnější byty. Součástí projektu je také mateřská školka s velkou zahradou a dětským hřištěm. V dolních patrech bytových domů jsou pak řešeny rozsáhlé komerční prostory pro služby, obchody, restaurace a kavárny. V návrhu je kladen mimořádný důraz na velký veřejný prostor se zelení, fontánou a uměleckými díly. Celkem se tak zde veřejnosti otevře téměř 70 procent z celkové velikosti tohoto pozemku, tedy plocha asi 27.000 m². To odpovídá rozloze tří Staroměstských náměstí.

Spojení s prestižním architektonicko-inženýrským ateliérem

Architekti Eva Jiřičná a Petr Vágner (AI • DESIGN) se při přípravě návrhu spojili s prestižním architektonicko-inženýrským ateliérem ARUP z Londýna. Ten navrhoval a kalkuloval řadu z těch nejunikátnějších a nejsložitějších technických řešení staveb po celém světě, včetně dostavby Gaudího chrámu Sagrada Família v Barceloně, opery v Sydney nebo mnoha světových mrakodrapů. Výsledek pracovního spojení atelierů AI • DESIGN a ARUP je unikátní - rozvlněné věže s originální rozehranou architekturou a zároveň s ojedinělým technickým řešením, které do Prahy přináší světové inženýrství a nejmodernější technologie. Vítězný architektonický návrh bude nyní autory a investorem prezentován veřejnosti, politikům a úřadům. Následně bude dále rozpracován do formy podkladové studie. A pak bude záležet jen na politicích a úřadech, zda se tato unikátní stavba rozvlněných věží s velkým veřejným prostorem bude skutečně realizovat, nebo zda bude pohřbena, jako se to stalo třeba Kaplického "chobotnici".

Profil E. Jiřičná



Eva Jiřičná (1939) po absolvování architektury na pražské ČVUT vystudovala i AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, odkud se po okupaci již nevrátila. Proslavila ji především práce se sklem, kovem a betonem. Mezi její nejznámější realizace v Praze patří Oranžerie na Pražském hradě a Hotel Josef na Starém Městě. Upravovala také interiéry Tančícího domu. V rodném Zlíně dokončila vedle Kongresového centra také Univerzitní a Vzdělávací komplex UTB. V Londýně navrhovala například výstavní prostory londýnského muzea Victoria and Albert. Eva Jiřičná je nositelkou Řádu britského impéria, byla zvolena členkou Královské akademie umění a uvedena do Americké síně slávy. V loňském roce obdržela na Londýnském festivalu designu cenu za celoživotní dílo.