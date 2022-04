Uživatele nejnovějšího ERP systému HELIOS Nephrite čekají velké novinky

Česko by se mělo snažit, aby vojáci měli v budoucnu k dispozici 24 stíhacích letounů, tedy o deset více než nyní. Řekla to ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Možnost pořízení nadzvukových strojů ze Spojených států ve čtvrtek projedná ve Washingtonu se svým americkým protějškem Lloydem Austinem. Mluvit s ním bude i o dalších modernizačních projektech včetně dalšího nákupu vrtulníků nebo tanků. Proberou i otázku uzavření obranné smlouvy mezi Českem a USA.

Černochová do USA odcestovala ve středu večer, jedním z hlavních cílů je přivézt z USA do Česka ostatky generála Františka Moravce. Stát by se tak mělo příští týden v úterý ráno. Již ve čtvrtek odpoledne našeho času se ministryně setká v Pentagonu s Austinem.

Za hlavní téma jednání Černochová označila dění na Ukrajině a posilování východního křídla NATO, mluvit mohou i o české vojenské pomoci Ukrajině. "Na druhou stranu musím jako zodpovědná ministryně obrany řešit, jakým způsobem budeme my jako Česko posilovat naši obranyschopnost," poznamenala.