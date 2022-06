Užijte si stylové a aktivní léto s novými HUAWEI Watch FIT 2

Hledáte chytré hodinky, ale dosud jste nenašli ty pravé, který by byly dokonalou souhrou vlastností jak po stránce vzhledu, tak funkčnosti? S hodinkami HUAWEI Watch FIT 2 už se nemusíte rozhodovat “buď, anebo".

Hodinky totiž představují skvělý doplněk na sportovní hřiště i běžecké tratě, a přitom by se neztratily ani na přehlídkovém mole. A co víc, díky baterii s 10denní výdrží se na ně můžete doopravdy spolehnout.

HUAWEI Watch FIT 2 byly vytvořeny speciálně pro mladé uživatele, kterým není móda lhostejná. Proto byla pro designéry jednou z priorit zajistit, že budou mít hodinky kromě zajímavých funkcí také atraktivní stylové zpracování. Výsledkem tohoto snažení jsou tenké, elegantní a lehké hodinky, které vystihují vkus a charakter moderní mládeže.

Vzhled na míru vaší osobnosti

Na první pohled zaujmou hodinky výrazným, zaobleným AMOLED HD displejem. Ten navíc přichází se zlepšením v podobě 18,6% zvětšení oproti předchozí verzi. Displej je tak mnohem přehlednější, a navíc díky vysokému rozlišení, sytým barvám a živosti obrazu nabízí opravdu pohlcující zážitek z jejich používání.

Kromě toho se dají hodinky snadno přizpůsobovat, a tak dokážou dokonale vystihnout osobnost i náladu každého uživatele. Na výběr je také celá řada stylových ciferníků, s kterými můžete popustit uzdu své individualitě. Nechybí ani nový ciferník, který umožňuje importovat do chytrých hodinek fotografie z chytrého telefonu, takže na zápěstí můžete nosit své nejcennější vzpomínky.

HUAWEI Watch FIT 2 přichází rovnou ve dvou variantách. Sáhnout můžete po verzi Active s pohodlným silikonovým řemínkem či po verzi Classic s elegantním koženým řemínkem. V rámci edice Active můžete vybírat z dvou barevných variant, a to Deep Tarnish s Midnight Black silikonovým náramkem a Gold se Sakura Pink silikonovým náramkem. Edice Classic přichází v barvě Moon White a stejnobarevným koženým náramkem. Chytrý systém vám navíc umožňuje libovolně řemínky vyměňovat, takže hodinky snadno sladíte s jakýmkoli outfitem.

Zvládněte každou sportovní výzvu

To, že HUAWEI Watch FIT 2 vypadají skvěle, je však jen malá část toho, co hodinky nabízejí. Po straně sportu se můžete těšit na mimořádné zážitky spolu s 97 tréninkovými režimy, od běhu a jízdy na kole až po tanec a extrémní sporty. K co nejlepším sportovním výkonům vám pak pomůže osobní trenér s animací a zvukem, který vás provede celkem sedmi různými tréninkovými programy - běh venku i v hale, jízda na kole venku i v hale, plavání v bazénu i ve volné vodě a také skipping.

Běžce hodinky potěší zejména svým personalizovaným běžeckým programem, který pomáhá sledovat vaše pokroky. Využívá index běžeckých schopností (RAI) od společnosti HUAWEI, který zanalyzuje výšku, věk, hmotnost, kondici a běžecké zkušenosti uživatele, a na základě toho sestaví tréninkový plán na profesionální úrovni. S tím, jak se budete zlepšovat, se návrhy automaticky upravují, takže máte jistotu, že pro vás budou vždy výzvou, a pomohou vám dosáhnout vytyčených cílů.

Malé vychytávky dělají velký zážitek

S těmito chytrými hodinkami je cvičení nejen produktivnější, ale také zábavnější. Jednou takovou zábavnou novinkou je funkce pro import a export trasy, která umožňuje sdílet mapu uběhnutých tras s přáteli, a dokonce je následně vyzvat, aby si trasu sami vyzkoušeli. Díky tomu můžete závodit se svými přáteli na stejných trasách, i když každý v jiný čas.

V rámci aplikace HUAWEI Health je dále k dispozici zástup nástrojů pro zlepšení vaší celkové kondice, s jejichž pomocí budete snadno aktivní po celý den. Mezi ně patří například výzvy pro dosažení co nejvyššího počtu kroků denně, upozornění ohledně spánku stejně jako sledování stresu a menstruačního cyklu.

Užijte si nejen letní měsíce s HUAWEI Watch FIT 2

Všechny tyto sportovní funkce jsou zabaleny v jedněch tenkých, stylových, chytrých hodinkách. Získejte i vy ty své a přesvědčte se na vlastní kůži. V prodeji jsou od 20. června ve verzi Active za 3 499 Kč a ve verzi Classic za 3 999 Kč.

Všechny verze hodinek je možné získat na e-shopu HUAWEI.