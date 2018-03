Užijte si aktivní odpočinek v každém ročním období v horském wellness hotelu Harmony Club

Pokud se chystáte svou dovolenou strávit na horách, ať už na lyžích či toužíte po turistice, rozhodně navštivte Hotel Harmony Club**** superior Špindlerův Mlýn. Nejen že budete mít sjezdovku či turistickou trasu téměř pod okny, ale i následný odpočinek bude dokonalý díky místnímu wellness centru. Nechystáte dovolenou, ale konferenci či jinou společenskou událost? I v tomto případě je pro vás Hotel Harmony Club**** superior Špindlerův Mlýn tou nejlepší volbou.

Hotel Harmony Club**** superior Špindlerův Mlýn se nachází v bezprostřední blízkosti sjezdových tratí areálu Medvědín, ve výšce 800 m. n. m. a nabízí celoročně své služby všem věkovým skupinám. Kapacita hotelu je 109 pokojů s 271 lůžky, včetně několika studií a apartmá. Hotel se pyšní velkým wellness centrem, které je rozšířeno o sportovní zázemí: squash, dvě bowlingové dráhy, dvě kryté tenisové haly s možností hry badmintonu, golfový simulátor, fitness, sportovní střelnici, stolní tenis, dětské hřiště, dětský koutek, hned vedle hotelu je bobová dráha a monkey park. Hotel Harmony Club nabízí nejen čtyřhvězdičkový wellness, ale i profesionální prostory pro kongresy, konference, školení, jednání či jiné společenské setkání, a to přímo v centru malebného městečka Špindlerův Mlýn. Moderní kongresový sál s kapacitou až pro 350 osob, 5 menších jednacích sálů a kinosál pro 210 osob umožňují poskytnout zázemí i pro akce mezinárodního formátu.

Odpočinek

V hotelových wellness prostorách s novým nerezovým bazénem a dvěma hydro-masážními whirpooly vás zaujmou čisté linie a ve večerních hodinách dokonalá relaxační atmosféra, na kterou jen tak nezapomenete. Výhled z vířivek do krkonošské přírody pak umocní váš odpočinek. Pestrá nabídka saunového světa, kde voní eukalyptová sauna, vás okouzlí. To pravé saunování zažijete ve finské, tropické, parní či bylinkové sauně. Různorodé jsou i možnosti, jak zchladit tělo studenou vodou. Vyberte si z ochlazovacího bazénku, tradičního ochlazení zavěšeného vědra s ledovou vodou nebo klasickou ledovou sprchou.

V případě, že si nejlépe zarelaxujete při masáži, vyberte si svou nejoblíbenější. V hotelu provádějí sportovní aroma masáže, masáže s lávovými kameny, thajské masáže a různé pocedury. Odpočinek v relaxačních odpočívárnách zastřešuje celkový dojem wellness zážitku. Především pokud absolvujete náročné horské túry, je pro vás připraven tzv. Knajpův chodník, na kterém se střídá "šlapání" v horké a ledové vodě. Oblázky na dně vodních boxů masírují chodidla, střídavé koupele nohou zlepšují prokrvení těla a současně pomáhají při potlačení počínajícího nachlazení. Praktikování pouze studených koupelí má pozitivní vliv na nadměrnou potivost nohou.

Zatímco se budete hýčkat a relaxovat po náročném dni, péči o vaše děti přebere v letních i zimních měsících animátorka z dětského koutku, kde je vždy pro děti nachystán atraktivní program. Tato nabídka je pro všechny hosty hotelu zdarma.

Pracovní povinnosti

Jestliže vybíráte místo pro uspořádání konference, školení, jednání či společenského setkání, budete nadšeni místním kongresovým sálem, který je vybaven profesionální konferenční technikou. Dva zabudované dataprojektory s kvalitní projekcí na velkorozměrová plátna uspokojí i ty nejnáročnější přednášející. Zabudované ozvučení v sále, vzduchotechnika a světelný systém Luxmate nabízející nepřeberně variant osvětlení sálu, od potřeb promítání, přednášek až po rozličné typy slavnostních večeří, rautů i kulturních a hudebních produkcí. Překvapí vás, jak úchvatný pohled, na panorama krkonošských vrcholků přes zasklenou stěnu po celé délce konferenčního sálu, prostor poskytuje. Sál s denním světlem je možno kompletně zatemnit zabudovaným systémem rolet. U Kongresového sálu je pro vás k dispozici venkovní terasa např. pro sledování slavnostního ohňostroje.

Kapacitně kongresový sál pojme podle uspořádání 250 až 350 sedících účastníků akce a v rautovém uspořádání uspokojí až 450 hostů. Strategické umístění sálu ve 2. patře hotelu, s velkým prostorným foyer pro coffee breaky či výstavy firem, je navíc podtrženo návazností na restauraci Harmony s nočním barem a salonkem, kde může pokračovat vaše večerní zábava, aniž by bylo nutno se někam přesunovat.

V minus 3. patře - pod úrovní země, v bývalém protiatomovém krytu, který je součástí hotelu, je další velká jednací místnost - kinosál. Pokud plánujete zasedání sekcí, projekci filmů či divadelní představení, bude vám tento kinosál k dispozici, a to s kapacitou 200 míst a s veškerým konferenčním vybavením.

Zajímavosti

Neopomeňte navštívit netradiční prostor, který byl vybudován v loňském roce, a to Expozici Harmony BUNKR. Jedná se o prostory vzniklé expozice, kde můžete vidět cca jednu desetinu plochy celého bunkru, který zabírá dvě hluboká podzemní podlaží do hloubky asi 25 m pod úrovní hotelové recepce. Bunkr měl chránit v době válečného konfliktu posádku 550 osob. Měl být odolný proti tlakové vlně atomového výbuchu o síle 40 KT relativně blízkého epicentra (430m) a s tím spojenému světelnému záření, radiaci, radioaktivnímu zamoření, seismickým účinkům, elektromagnetickým impulsům, plošnému požáru do 6 hodin, toxickým účinkům bojových otravných látek a s tím spojeným infekčním účinkům. V případě reálné atomové katastrofy tu ale mohla posádka přežít v autonomním provozu jen všehovšudy 72 hodin!

Video: Harmony Club Hotel | 05:28

Při návštěvě bunkru můžete nahlédnout do některých technologických i obytných místností a okusit aspoň na chvíli tíživou betonovou atmosféru tohoto válečnického zatřízení, kam se můžete vydat každý den od 14:00-18:00. Prohlídka expozice je bez průvodce a je zpoplatněna 50,-CZK / osobu, a to včetně dětí, které mohou navštívit expozici pouze za doprovodu dospělé osoby. V případě, že budete skupina větší 10ti osob, je možno domluvit si individuální rozšířenou a i cizojazyčnou prohlídku s průvodcem, spojenou se vstupem do dekontaminačních sprch, prostoru diesel agregátu atd. Poplatek činí á 80,-CZK / osobu a prohlídka trvá cca 40 minut.

Užijte si čas strávený přesně podle vašich představ.

Kontakt hotel:

Harmony Club Hotel **** superior

Bedřichov 106

543 51 Špindlerův Mlýn

Email: obchod@harmonyclub.cz, Tel. 499 469 111, 499 469 553

Více na www.harmonyclub.cz