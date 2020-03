Už jste slyšeli o hitu letošní letní dovolené? Plážová lehátka vstupují na scénu!

Léto je ještě poměrně daleko, to ale nebrání tomu, začít si pořizovat výbavu na letní dovolenou. Víte, co letos zaručeně poletí? Plážové lehátko! Ať už vaše cesty povedou k rybníku, koupališti, nebo moři, vždycky se hodí plavky, sluneční brýle, opalovací krém a plážové lehátko.

Právě na jeho výběr se podíváme trochu blíž. Hotely vám totiž málokdy nabídnou také lehátko u vody. A když náhodou ano, zadarmo to nebude. Co si pohlídat a nepodcenit?

Plážové lehátko by mělo být lehké a skladné

Plážové lehátko budete potřebovat sbalit do kufru, batohu, tašky. Obzvlášť, pokud poletíte za sluníčkem někam k moři, budete řešit maximální limity zavazadel. V tu chvíli oceníte lehátko, které skoro nic neváží a nezabere moc místa.

Kdo si s sebou lehátko bere na dovolenou v Čechách, na kterou jede autem, ten na tom bude o něco líp. Auto toho uveze víc, na druhou stranu, když jedete s celou rodinou, o místo je taky často nouze. Pak se hodí každý volný centimetr.

Kdy a kde plážové lehátko využijete?

Chystáte se na písčitou pláž a nechcete mít písek úplně všude?

Budete se opalovat na oblázkové pláži, která je nepohodlná?

Vydáváte se k vodě na břehu některého z českých rybníků nebo nádrže?

Jedete kempovat?

Plánujete piknik v parku a nechcete sedět na zemi mezi mravenci a dalším hmyzem?

Náš tip: Když zrovna nebudete na cestách, můžete plážové lehátko využít i jako potah na zahradní lehátko.

Jaká plážová lehátka najdete na trhu?

Lehátko s kovovou konstrukcí s sebou na dovolenou jistě nepovezete. Do kufru ho nenacpete a bylo by to i zbytečné.

Co se cestovních plážových lehátek týče, můžete vybírat ze dvou variant:

Plážové lehátko v ruličce

Skládací plážové lehátko

Obě varianty se snadno udržují, spodní vrstva je z PVC folie. Lehátka mají skvělé izolační vlastnosti, izolují od chladu i vlhkosti.

Víte, že pro snadné přenášení je plážové lehátko opatřeno úchyty?