Úvěry ze stavebního spoření letos překonaly hranici 68 miliard korun

Letošní rok se nesl ve znamení zvýšeného zájmu o úvěry ze stavebního spoření. Do konce listopadu byly poskytnuty úvěry za více než 68 miliard korun. Paralelně zároveň stoupá zájem o stavební spoření. Očekává se meziroční růst okolo 17 %.

Objem úvěrů ze stavebního spoření překonal loňskou sumu

Zatímco za celý minulý rok činil objem úvěrů ze stavebního spoření 55 miliard korun, do konce letošního listopadu bylo poskytnuto více než 68 miliard korun. Meziroční nárůst o třináct miliard není zdaleka konečný. Celkovou bilanci uzavře až prosinec, který v poskytování úvěrů ze stavebního spoření zpravidla nebývá rekordní. Přesto sumu poskytnutých úvěrů navýší. Kompletní statistiky za letošní rok budou známy začátkem roku 2019.

Roste poptávka po stavebním spoření

Vedle zvýšeného zájmu o úvěr ze stavebního spoření, významně stoupla poptávka po založení stavebního spoření. Do letošního prosince bylo podle Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) uzavřeno 426 tisíc nových smluv stavebního spoření. Asociace českých stavebních spořitelen očekává, že do konce roku bude pokořena hranice 500 000 uzavřených smluv. To by představovalo přibližně 17% meziroční nárůst.

Stavebnímu spoření nahrává růst úrokových sazeb

Vyšší poptávce po sjednání stavebního spoření přeje růst úrokových sazeb. Podle slov předsedy Asociace českých stavebních spořitelen Jana Jeníčka uzavřením stavebního spoření klient získává pevnou úrokovou sazbu, která mu bude poskytnuta na úvěr ze stavebního spoření. Díky tomu stavební spoření láká více klientů, kteří v budoucnu plánují stavět či rekonstruovat.

Tuto výhodu klientům stavebních spořitelen určuje přímo zákon. Při čerpání úvěru ze stavebního spoření může být totiž úrok z úvěru vyšší o maximálně tři procentní body, než tomu je u úrokové sazby při spoření.

Podle očekávání ekonomů úrokové sazby v příštích letech nadále porostou. Stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření mohou být do budoucna vhodným nástrojem jak pro spoření, tak i pro čerpání výhodného úvěru za fixní úrok.

Klienti oceňují delší dobu fixace úroku

Rozdílů mezi úvěrem ze stavebního spoření a hypotékou je několik. Tím hlavním jsou ale zdroje financí a doba fixace úroků. Hypotéka u komerčních bank je zpravidla poskytována z cizích zdrojů, především z národních či ostatních komerčních bank. A právě cizí finanční zdroje jsou náchylnější ke změnám úrokových sazeb.

U úvěrů ze stavebního spoření je situace odlišná, neboť stavební spořitelny poskytují úvěr převážně ze svých rozsáhlých zdrojů, kterými jsou vklady klientů. Díky čerpání financí z vlastních prostředků mohou stavební spořitelny poskytovat fixaci úroků na výrazně delší období, než je tomu u hypoték komerčních bank.