Uvažujete o novém autě? A co třeba zkusit Opel?

Akce „Opel 500“ je jedinečnou příležitostí pořídit si nové auto za bezkonkurenčně výhodné ceny!

Zvýhodnění cen nových vozů v řádu několika desítek, ale i stovek tisíc korun - to je hlavní lákadlo aktuálně probíhající prodejní akce "Opel 500" německé automobilky Opel! Na rozdíl od naprosté většiny značek, které nenápadně své modely zdražují, pluje Opel proti proudu a nabízí svým zákazníkům špičkovou kvalitu za výhodnější ceny. Má to ale samozřejmě háček - zájemci o nový Opel, na který dostanou slevu od několika desítek tisíc až po téměř dvě stě tisíc korun (podle modelu) by neměli váhat: Nabídka "Opel 500" je limitovaná a dostane se jen na prvních 500 zájemců. Je poslední možnost akci využít a dá se očekávat, že jakmile se informace o akci "Opel 500" rozkřikne, bude se nabídka vozů rychle ztenčovat!

Nabídka "Opel 500" je o to lákavější, že s sebou přináší i další benefity, jako je např. sada zimních pneumatik (při využití výhodného financování od Opel Finance) nebo značková 5letá záruka se službami Opel asistence zdarma.

Do akce "Opel 500" jsou zařazeny všechny modely německé automobilky, tedy kompaktní Corsa, evergreen Astra, dvojice SUV Crossland X a Grandland X, luxusní Insignia, praktické Combo Life i velkoprostorová Zafira Life. Opel pamatuje i na zájemce o užitkové vozy, takže super-výhodně lze získat i Combo Van, Vivaro nebo některou z mnoha užitkových verzí modelu Opel Movano!

Opel do své kampaně "Opel 500" zařazuje i naprosté technologické hitovky jako je elektromobil Corsa-e, který na jedno nabití ujede přes 330 km a jeho nabití na 80 procent plné kapacity baterií trvá u veřejných rychlonabíječek jenom 30 minut! Druhou "elektrickou" lahůdkou je velké SUV Grandland X Hybrid4, které pod kapotou ukrývá hned dva elektromotory a benzinový motor 1.6 Turbo. Když řidič dupne na plyn, dají všechny tři agregáty systémový výkon 300 koní, který atraktivní SUV doslova vystřelí z klidu na rychlost 100 km/h během pouhých šesti sekund - v tomto ohledu se Opel Grandland X Hybrid4 může směle měřit s ryze sportovními vozy! Hybridní Opel Grandland má zároveň pohon všech čtyř kol, takže se zcela suverénně a hlavně bezpečně chová i na zasněžených nebo blátivých silnicích.

Opel si dlouhé roky zakládá na tom, že do svých vozů montuje za velmi rozumné ceny i hi-tech prvky, které byly až donedávna vyhrazeny jen mnohem dražším luxusním značkám. Díky tomu mohou například řidiči modelů Corsa, Astra či Insignia získat do svých modelů nepřekonatelné LED matrixové světlomety, které promění noc v jasný den! Obrovskou výhodu LED Matrix světlometů je fakt, že stále svítí plným výkonem dálkových světel (a řidič má tedy dokonalý výhled), ovšem chytrá elektronika bleskurychle vypíná jednotlivé LED segmenty, které by mohly oslnit řidiče protijedoucích vozů. Kdo LED Matrix světlomety nevyzkoušel, nepochopí, jak příjemné a bezpečné mohou být nyní jízdy za tmy nebo za hustého deště…

Všechny detaily kampaně "Opel 500" lze nalézt na www.opel500.cz, nejlepší informace dostanou zájemci samozřejmě u kteréhokoli autorizovaného prodejce sítě Opel v ČR!