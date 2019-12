„Uspět v Asii je jednodušší než v Silicon Valley,“ říká jedna ze zakladatelek Found8

Prorazit do jihovýchodní Asie pomáhá českým podnikatelům ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

Grace Sai je spoluzakladatelkou podnikatelského inkubátoru Found8 v Singapuru, kde pomáhá startupům uchytit se na místním trhu. Prostřednictvím agentury CzechInvest zde mohou i čeští podnikatelé sbírat zkušenosti.

Asijský kontinent patří startupům, zvláště pak jeho jihovýchodní část. Oblast nabízí trhy, čítající 650 milionů potenciálních zákazníků, ale také investice do inovací a podporu vědecko-výzkumných center. "Pokud jste podnikatel s dobrým nápadem, můžete zde získat peníze podstatně jednodušeji než v Silicon Valley, protože čelíte menší konkurenci. Tato oblast je doslova hladová po startupech. Jen za posledních šest let odtud vzešlo 16 jednorožců, tedy firem, mající hodnotu nad jednu miliardu amerických dolarů," popisuje situaci Grace Sai. Zároveň dodává, že Found8 spolupracuje jak se zkušenými odborníky, tak s investory i s vládou. Pomáhá tak například se zajištěním podnikatelských víz a prostřednictvím dvou kapitálových venture fondů také přímo investuje do nadějných projektů.

Podle Grace Sai může v Singapuru začít podnikat startup v jakékoliv fázi vývoje. V současnosti vláda i investoři výrazně podporují projekty týkající se umělé inteligence a strojového učení. "Jako majitel rychle se rozvíjející firmy, kterou startup je, bojujete s omezeným časem i prostředky. Proto je dobré, když za vás někdo prostor zmapuje předem a umožní vám dostat se rychleji z bodu A do bodu B," dodává.

Ve spolupráci s Found8 nabízí agentura CzechInvest startupům tříměsíční program v Singapuru s názvem CzechAccelerator, do kterého se mohou přihlásit do 10. ledna 2019. Vybrané firmy pak odletí do Singapuru na jaře 2020. CzechAccelerator nabízí podnikatelům na tři měsíce kancelářské prostory v centru Singapuru, přes sto hodin mentoringu od poradců z Found8 a uhradí část nákladů na letenky, networkingové akce a workshopy v regionu.

Program v minulosti absolvovala i firma Retailys.com, které se podařilo v Singapuru otevřít vlastní pobočku. "Díky zastoupení v Asii vidíme, že je pro nás snazší pronikat i do dalších zemí regionu, na což se nyní zaměřujeme. Každé firmě, která chce expandovat do zahraničí doporučuji podobnou zkušenost, jako jsou právě akcelerační programy, kde lze otestovat to, jestli projekt funguje v tržním prostředí," říká zakladatel startupu Petr Heller.

Agentura CzechInvest vyváží průměrně pět startupů měsíčně po celém světě. Od roku 2018 se programů v Singapuru účastnilo 21 startupů. Více informací a přihlášky do programů naleznete na www.podporastartupu.cz