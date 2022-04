Ušetřete náklady díky softwaru z druhé ruky

Použitý software lze oficiálně prodat: společnosti mohou ušetřit miliony. Produkty společnosti Microsoft jsou oblíbené zejména na sekundárním trhu.

Málokdo ví, že softwarové licence, které již firma nepotřebuje nebo je již nepoužívá, představují něco jako mrtvý kapitál. A přece lze takové licence ve většině případů legálně prodat.

Odprodej použitých softwarových licencí je v Evropské unii legální. Právním základem je tzv. "zásada vyčerpání", což v praxi znamená, že výhradní právo na distribuci kopie produktu chráněného autorským právem bylo využito poté, co byl legálně uveden na trh.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) stanovilo právní rámec pro obchodování s použitým softwarem v Evropském hospodářském prostoru. Dle Davida Kornieta, experta na správu softwarových aktiv ve společnosti Deloitte, se tím v oblasti softwarových licencí naskytla významná příležitost pro úsporu nákladů. Někteří z našich zákazníků doplnili použitý software cloudovými službami od dodavatelů softwaru. Názorným příkladem byl Office Pro Plus s plánem Office 365 E1, který nabízel úspory ve srovnání s plánem Office 365 E3 po dobu 3 let.

Je však zásadní, aby byla dokumentace převedených licencí zkontrolována a ověřena podle rozhodnutí ESD. Prodávající musí mimo jiné poskytnout důkaz o nákupu trvalé licence původním kupujícím z EHP a prohlášení o jejím odebrání. Pokud nebude tento postup během nákupu dodržen, nemusí být taková transakce zcela legální a zvyšuje se riziko porušení právních předpisů. Společnost Deloitte pomáhá organizacím zajistit, aby jejich nákupy použitého softwaru proběhly bez rizika.

"Velký zájem je o multilicence na standardní produkty společnosti Microsoft. Jsou velmi žádané, takže nevyužitý kapitál lze překvapivě rychle přeměnit na zisk. Ačkoli je zákonnost tohoto obchodního modelu stále ještě někdy zpochybňována, dnes k tomu již není žádný důvod. Reiko Raie, jeden z expertů společnosti Capefoxx na trhu poskytovatelů použitého softwaru, pro Portfolio řekl, že v EU, Spojeném království a Švýcarsku je odprodej použitého softwaru a získávání licencí na takový software povolen.

Reiko Raie dále poznamenává, že každodenní praktickou stránkou tohoto systému je, že díky těmto projektům může IT oddělení (pro které je často obtížné vedení předložit konkrétní údaje o tržbách) zaujmout podnikavý přístup, protože má v rámci společnosti zpravidla nejlepší přehled o tom, jaké softwarové licence se již nepoužívají nebo jsou volné. Mají tedy pro tuto činnost ideální předpoklady.

Přísná, ale realistická nařízení

Tento expert uvedl, že distribuce použitého softwaru podléhá v EU zvláštním podmínkám.

Nejdůležitější podmínky:

Produkty musí být samostatně prodejné, tj. musí jít o samostatný software (např. standardní softwarové produkty). Uživatelská licence vydaná výrobcem musí být časově neomezená. Software musí být legálně uveden na trh, na pirátské verze se tento systém pochopitelně nevztahuje. Software musí být skutečně dále distribuován, tj. musí být zajištěno, že jej převádějící strana učinila nepoužitelným.

Prodej softwarových licencí pomůže IT oddělení přejít od investičně náročné nákladové struktury k její flexibilnější podobě orientované na provozní náklady. Stačí pouze rekapitalizovat část vašeho softwarového portfolia, aby nevznikla potřeba řádného odpisování. Díky tomuto řešení budete moci také lépe zdůvodnit váš plán integrace IT prostředí do cloudu.

Je však třeba rozlišovat prodej použitého a nepoužitého softwaru. Prodejem nepoužívaných softwarových licencí můžete své společnosti obvykle poskytnout více volnosti v oblasti transformace správy softwarových licencí. Licence, které již nepotřebujete, nemusí být účtovány jako snížení hodnoty (nebo alespoň ne v plné výši). V neposlední řadě můžete efektivně posílit svou vyjednávací pozici vůči poskytovateli softwaru.

Pokud však chcete nepoužité softwarové licence prodat, musíte nejprve získat dokonalý přehled o licenčním souboru a jeho použití. Licenční projekt je tedy pro společnost také dobrou příležitostí, jak do správy softwaru vnést pořádek a transparentnost.

Infobox:

Pro zákonný převod licencí musí být splněna řada předpokladů a společnost musí shromáždit například následující informace:

jaké konkrétní licence chci prodat? (název produktu, verze/vydání, počet kusů)?

jaké druhy licencí jsou do projektu zahrnuty? (EA, MPSA, Open, Select)?

kdo je registrovaný vlastník, který může o prodeji rozhodnout?

jakým osvědčením může vlastnictví licencí doložit?

ve které zemi byly licence dosud používány?

kdy budou licence k dispozici?

Dle tohoto experta lze prodejem použitého softwaru výrazně snížit náklady společnosti na IT. Například lze ušetřit až 70 procent nákladů na licencování standardního softwaru společnosti Microsoft, a to přidáním použitých licencí do stávající sady softwarových licencí nebo pokud potřebujete další počítače a licenční požadavek by tedy přesáhl částku stanovenou ve smlouvě se společností Microsoft.

