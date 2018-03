Úroky na spořicích účtech stagnují, přesto se nevyplatí jejich prostřednictvím spořit

Přestože Česká národní banka (ČNB) přistoupila ke zvýšení úrokových sazeb, spořicích účtů se to na rozdíl od hypoték a půjček nijak zvlášť nedotklo. A podle finančních analytiků se nic nezmění ani v budoucnu. Banky mají k dispozici dostatek peněz na běžných účtech, se kterými manipulují, a o nové vklady nemají valný zájem. Jakým způsobem tedy spořit?

Převážná většina Čechů využívá ke spoření pouze spořicí účty. Vyhovuje jim, že nejsou omezováni četností a výší vkladů ani výběrů - peníze si mohou na účet poslat kdykoliv a na rozdíl třeba od termínovaného vkladu je mohou v případě potřeby vybrat. Bohužel nejvyšší sazba, kterou banky na spořicím účtu nabízí, se pohybuje kolem 1 %, zpravidla ale dostanete úrok mnohem nižší, cca kolem 0,20 %, to ani nepokryje inflaci, jejíž průměrná hodnota je aktuálně 2,5 %. A i přes nynější stagnaci sazeb to nebude lepší.

Analytici předpovídají, že jediné, k čemu může dojít, je, že menší banky využijí momentální pro spotřebitele velmi nevýhodné situace, a krátkodobě sazby na spořicích účtech navýší, aby nalákali novou klientelu. Takové "prémiové úročení" ale samozřejmě bude omezeno maximální výší vkladu, pravděpodobně půjde o 100, maximálně 150 tisíc korun na jednu osobu a účet. Úrokové sazby na finančních trzích totiž zatím nestouply dost na to, aby si banky mohly dovolit vyšší limit.

Zmrtvýchvstání stavebního spoření

Lepší možností než posílat své úspory na spořicí, kde z nich bude ukusovat inflace, je zřídit si stavební spoření. Říkáte si, to ještě vůbec existuje? Ano, i když má tu největší slávu dávno za sebou, spořitelny jej stále nabízejí, a poslední dobou se dokonce začíná opět těšit oblibě. Hlavní podíl na tom má ČNB, která omezila poskytování hypotečních úvěrů ve výši 100 % - lidé nedisponují vlastními finančními prostředky, začínají tedy opět využívat téměř zapomenutého "stavebko" a překlenovací úvěry.



Je ale třeba počítat s tím, že s naspořenou částkou nelze několik let disponovat. Tato doba bývá označována termínem vázací období, které podle aktuálních podmínek trvá 6 let. Pokud stavební spoření vyberete před koncem vázací doby, bohužel přijdete o všechny státní příspěvky.

Využít můžete také termínované vklady

Své volné finanční prostředky můžete zhodnotit také pomocí termínovaného vkladu, který nabízejí nejen bankovní instituce, ale také družstevní záložny a kampeličky. Jak už vypovídá název, termínovaný vklad je vlastně peněžní vklad s vázaným termínem. V praxi se můžete setkat s vklady krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými. Obecně platí, že úroková sazba stoupá s délkou uložení. Nevýhodou je, že po dobu uložení nemůžete s financemi žádným způsobem disponovat, při předčasném výběru zaplatíte sankční poplatek.