Upgraduj na nové produkty z Galaxie Samsung.

Vyměňte do konce srpna svoje staré zařízení za novinky z portfolia Samsung Galaxy. Samsung svým stávajícím i novým zákazníkům nabízí možnost odkupu starého zařízení a atraktivní bonus na nové produkty. Bonus se vztahuje na nákup skládacích telefonů Galaxy Z Fold6 a Flip6, řadu Galaxy S24 nebo ultimátní hodinky Galaxy Watch Ultra a Watch7. Vstupte do světa budoucnosti výhodněji než když dříve.

Mít umělou inteligenci všude s sebou je zážitek. Díky převratným funkcím vám pomůže ve všech situacích. Usnadní vám pracovní den a zachrání vás na dovolené, vyhledá nemožné, pomůže vám s překladem, fotografie a videa dotáhne k dokonalosti či s přehledem zmapuje vaše zdraví a kondici. Galaxy AI vytváří nové možnosti pro každou příležitost a napříč všemi zařízeními.

Pokud stále přemýšlíte, vyzkoušejte si Galaxy AI i na starších zařízeních Android či iOS. Stáhněte si aplikaci Try Galaxy a vyzkoušejte na vlastní mobil nejnovější funkce řady Galaxy S24 a simulaci uživatelského rozhraní One UI 6.1. Krátká demonstrační videa ukáží, co všechno pokročilá AI umí, například funkce simultánní překlad, poznámkový asistent, textový asistent pro psaní a chatování, funkci Circle to Search od společnosti Google, generativní úpravy fotografií a další funkce. Nahlédněte, jak může být svět jednodušší a lepší.

Ušetřete až 5 000 Kč na tom nejlepším od Samsungu

Pořídit si skládací novinky, prémiovou řadu Galaxy S24 či hodinky do nepohody Galaxy Watch Ultra a Watch7 se vyplatí co nejdříve. Využijte k tomu akci "Kup nový, zaplať starým". Stačí odprodat váš starý telefon, tablet nebo hodinky jakékoli značky a k výkupní ceně starého zařízení můžete získat navíc až 5 000 Kč. Vše vyřešíte jednoduše například při objednávce na www. samsung.cz a bez zbytečného následného registrování. Příjemnou novinkou je, že nyní získáváte okamžitý výkupní bonus hned při objednání nového telefonu. Sníží se Vám tedy cena Vašeho vysněného nového zařízení.

Pro využití akce si pořiďte nového elektronického parťáka do 30. září. Pokud zvolíte stylový skládací telefon Galaxy Z Fold6 či Flip6 získáte okamžitý výkupní bonus až 5000 Kč. Veškeré informace o vybraných modelech získáte na webu https://www.samsung.com/cz/trade-in/.

Při odprodeji starého zařízení a následné koupi špičkové řady telefonu Galaxy S24 ušetříte 3 000 Kč. Bonus až 3 500 Kč na vás čeká při nákupu hodinek, které neznají hranice. Objevte Galaxy AI v Galaxy Watch7 a Watch Ultra. Cesta k modernímu telefonu nebo hodinkám Samsung s pokročilou umělou inteligencí Galaxy AI je opravdu jednoduchá. Stačí odprodat staré zařízení. Více informací naleznete na https://www.samsung.com/cz/trade-in/.