UP Festival, první festival undergroundové elektronické hudby v ČR

Techno, minimal, house – tři hudební žánry, které ovládnou Výstaviště v pražských Holešovicích od 11. do 13. května 2018. Čtyři stage, více než 50 umělců, výstavy a performance, to vše nonstop od pátečního večera do nedělního odpoledne.

UP Festival přinese tři dny plné kvalitní undergroundové muziky, o kterou se postará celá řada zavedených jmen, stejně tak místních talentů. Hrát se bude na jedné noční a třech denních stagích, kde vystoupí více než 50 umělců. Hvězdný line-up na Výstavišti Na noční stage, která se ponese ve znamení techna, vystoupí v pátek hvězda Ricardo Villalobos a v sobotu Ellen Allien. Páteční line-up podpoří také rumunské duo Praslesh (Praslea a Raresh) nebo Sonja Moonear. S Ikonu berlínského techna Ellen Allien v sobotu v noci vystoupí také Luigi Tozzi a Brothers Black. Villalobos | Foto: Komerční sdělení S šestou ranní se pro návštěvníky otevřou tři venkovní pódia za Průmyslovým palácem. Mezi největší hvězdy sobotního dne patří pařížská trojice Apollonia, polská DJka Magda nebo Ion Ludwig. V sobotu mohou návštěvníci festivalu také shlédnout umělecké výstavy a performance studentů pražských uměleckých škol. Část výstav bude také probíhat pod záštitou The Chemistry Gallery. Nedělní program festivalu bude kratší, avšak neméně nabitý. Mezi hlavní interprety patří Francesco Del Garda, Fernando Costantini či Topper. O závěrečný set festivalu se na jedné ze stagí postará rumunský minimal DJ Barac. "Věřím, že zrovna on dokáže Čechům otevřít srdce k minimalu," říká Alva Hlavatá ze zakladatelského týmu UP Festivalu. Barac | Foto: Komerční sdělení Ani česká scéna nezůstane pozadu. Budou ji reprezentovat zakladatelé Komiksu, nejznámější undergroundové party, Fatty M a Schwa (Beef Records), em ju es aj si (Polygon), nebo také Oliver Torr (XYZ Project), a jeden ze zakladatelů UP Festivalu Bruno Curtis (Round UP). Svěží vítr mezi českými festivaly Organizátoři festivalu chtějí otevřít těmto stylům hudby dveře do České republiky a vybudovat tak silnou fanouškovskou základnu. "Chtěli bychom, aby se Praha do budoucna stala novým centrem elektroniky jako třeba španělská Barcelona a rumunská Mamaia," doplňuje Alva. Návštěvníci mohou v předprodeji zakoupit festival pass na celé tři dny, nebo jednotlivé vstupenky na páteční noc či sobotní den. V průběhu akce budou všechny vstupenky ke koupi u vchodu do areálu. Prodej vstupenek je na www.upfestival.cz. Foto: Komerční sdělení Kompletní Line-up | A - Z Agustin Alvarez - Alex Neivel - And.re - Anthea - Apollonia - Ark3r - Barac - Bella Sarris - Brothers Black - Bruno Curtis - CEM OZDEN - Clovis - DMITRY - EDDIE MUR - Ellen Allien - em ju es aj si - Fatty M - Fernando Costantini - FERRO - Francesco Del Garda - Gescu - Hamid - INSECT ELEKTRICA - Ion Ludwig - Jacob Husley - JADA - Janeret - Joao Maria - Johanna Schneider - Jorgos - JULIAN - Kirill Astra - Luigi Tozzi - Magda - MARLIE - Martin Glowacz - Molly - Nils Weimann - Oliver Torr - Olivian Nour - Oskar Szafraniec - Oshana - Per Hammar - Praslesh - PSJ - Ricardo Villalobos - Schwa - Sonja Moonear - Spacetravel - STA - SY - Topper - Varhat - VERA - VIK - Vlada - YAN & ALFRED CZITAL

