Umělá inteligence přináší nové možnosti pro váš informační systém.

Český výrobce podnikových systémů HELIOS se rozhodl jít cestou implementace umělé inteligence, začal roboty a Machine Learningem.

Moderní informační systémy poskytují celou řadu automatizovaných procesů, detekcí chyb, sledování systémových událostí a mnoho dalších rutinních operací. Mají implementovány pokročilé nástroje pro reporting či Business Intelligence. Díky všem těmto funkcionalitám dokážou poskytnout uživatelský komfort, zobrazit relevantní data pro správné rozhodování, efektivně vyhodnocovat plnění nastavených cílů atd. Je to ale dostatečné? Nechceme nebo neočekáváme v dnešní době více? Současné informační systémy fungují v zavedeném režimu již řadu let, vylepšují se o některé funkce, automatizují se procesy, modernizují se po grafické stránce, ale stále zde chybí velké množství požadovaných a očekávaných systémových zdokonalení, která by uvítaly jak menší společnosti, tak i velké korporace.

Firmy obecně, ale zejména výrobní společnosti, trápí nedostatek pracovníků, ať už je to přímo ve výrobě, logistice nebo službách, přesto ovšem mají ambici růst. Jednou z možných cest je využití pokročilých nástrojů umělé inteligence. Možná si to sami ani neuvědomujeme, ale nástroji umělé inteligenci se denně obklopujeme a aktivně jich využíváme, ať už se jedná o funkce našich mobilních telefonů, streamovací služby, nástroje pro řízení chytrých domácností apod. Dalším logickým krokem je přenos tohoto nástroje do podnikových systémů firem.

Asseco Solutions, jakožto producent informačního systému HELIOS, si je vědomý nutnosti neustálých inovací, a to především inovací takových, aby poskytly svým uživatelů nástroje pro jejich kontinuální růst. Právě z toho důvodu zde bylo zřízeno oddělení inovací a rozvoje, jehož primárním úkolem je vyhledávat a vytvářet nejen možnosti zefektivnění firemních procesů, ale také jejich implementaci do podnikových informačních systémů. Umělá inteligence je velmi důležitou oblastí pro rozvoj informačních systémů firem. Asseco Solutions začalo prvotně s jednoduchými roboty, které implementuje zakázkově. Robota můžeme využít pro jakoukoliv opakující se činnost, která nevyžaduje rozhodnutí. Nejjednodušší roboti čtou e-maily, ze kterých dokážou velmi jednoduše vytěžit důležité informace z faktur či objednávek, účtují, reportují, vytvářejí nabídky. Nejdůležitější a přelomovou implementací roku 2021 se pro zákazníky HELIOS stala možnost implementace plně standardizovaného nástroje využívajícího Machine Learning neboli strojové učení. Díky těmto jednoduchým plugin řešením může každý zákazník produktu HELIOS iNuvio aktivně používat nástroje na detekce anomálií nebo predikce prodeje. Nástroje jsou jednoduché a zaměřují se především na detekci nejčastějších chyb v ekonomické oblasti a skladech. V predikcích se zaměřujeme na forecast obratů.

Velká část zákazníků Asseco Solutions jsou výrobní firmy, využívající sklady, mající e-shopy. Dalším logickým krokem je rozvoj oblasti výroby, kontroly kvality, predikce skladů, propojení plánovaní výroby, skladových zásob, plánovaní lidských kapacit pro výrobu. Naši zákazníci mají obrovské množství dat a vědí, že mezi daty jsou závislosti, do této doby ovšem neměli nástroj pro jejich využití. Umělá inteligence a konkrétně strojové učení je tak ideálním nástrojem pro další rozvoj a posun v jejich podnikání.