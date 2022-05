Udržitelnost doma i na zahradě: jak na ekologické bydlení?

Když se řekne ekologické bydlení a udržitelnost, co si jako první představíte?

Někdo solární panely, jiný recyklování a další šetření s vodou. To vše je správně. Pro udržitelný domov však můžeme dělat ještě mnohem více. Přinášíme vám tipy, jak na úsporné bydlení, které šetří nejen vaši peněženku, ale i přírodu.

Udržitelnost v domácnosti: první kroky správným směrem

Zajímá vás téma udržitelnosti naší planety a není vám jedno, kde a jak žijete? Chcete pro sebe i své okolí udělat něco více? Pak pro vás máme několik rad týkajících se úsporného, ale i ekologického bydlení.

Mnozí z nás si ani neuvědomují, jak málo stačí k tomu, abychom se podíleli na udržitelnosti našeho prostředí a domova.

První kroky k udržitelnosti:

recyklujte odpad - vytřiďte si koš na papír, plast, sklo a navíc i bioodpad. Neházejte vše do jednoho koše. V dnešní době jsou již všude v blízkém okruhu kontejnery na třídění odpadu. A pokud ne, uděláte k tomu ještě pár kroků navíc pro své zdraví.

- vytřiďte si koš na papír, plast, sklo a navíc i bioodpad. Neházejte vše do jednoho koše. V dnešní době jsou již všude v blízkém okruhu kontejnery na třídění odpadu. A pokud ne, uděláte k tomu ještě pár kroků navíc pro své zdraví. stop plýtvání potravinami - kupujte si jídlo, o kterém jste přesvědčeni, že jej sníte. Dívejte se také na data spotřeby. Řiďte se pravidlem first in first out - to, co dáte jako první do ledničky, také jako první snězte.

- kupujte si jídlo, o kterém jste přesvědčeni, že jej sníte. Dívejte se také na data spotřeby. Řiďte se pravidlem first in first out - to, co dáte jako první do ledničky, také jako první snězte. nakupujte bez obalu - potraviny i mnoho dalších věcí lze zakoupit v obchodech bez obalu, tedy zbytečného odpadu. Na nákupy si třeba s sebou berte vlastní síťku na ovoce a zeleninu. Existují i bezobalové obchody, kde si můžete například šampon napustit do vlastní lahvičky.

- potraviny i mnoho dalších věcí lze zakoupit v obchodech bez obalu, tedy zbytečného odpadu. Na nákupy si třeba s sebou berte vlastní síťku na ovoce a zeleninu. Existují i bezobalové obchody, kde si můžete například šampon napustit do vlastní lahvičky. neplýtvejte vodou - zamyslete se nad tím, kolik času trávíte ve sprše nebo jak často si napustíte vanu. Není to zbytečně moc? I tím, že omezíte dlouhé sprchování, přispíváte k udržitelnosti vaší domácnosti.

Není to zdaleka tak těžké, jak se může zdát. Stačí krůček po krůčku a uvidíte, že za chvíli si osvojíte všechny nové návyky, které vám brzy zevšední.

Úsporné bydlení v podobě pasivního domu

Udržitelnost však není jen o tom, jak se chováme a co děláme každý den. Je to o tom, jak celkově nad spotřebou přemýšlíme. Jestliže plánujete stavět dům a myslíte na úspory energií i šetření přírodních zdrojů, ideální jsou pasivní a nízkoenergetické domy. V dnešní době jsou již nízkoenergetické novostavby standardem. Avšak i při rekonstrukci můžete popřemýšlet nad tím, jak co nejvíce omezit budoucí náklady na bydlení a spotřebu energií. Jak takový pasivní dům vypadá?

Pasivní dům ušetří mnoho financí za vytápění i klimatizaci. Dům má většinou jižní stranu celou prosklenou, aby se maximálně využilo slunečního záření. Skvělým pomocníkem je při úspoře energií venkovní stínění, které v sobě ukrývá mnoho výhod. Předokenní žaluzie umožní perfektní regulaci světla do místnosti, poskytnou vám soukromí a vyrábí se v mnoha barvách, takže vám vždy perfektně ladí s celým domem.

Jaké jsou největší výhody venkovních žaluzií a rolet?

V létě snižují teplotu až o 10 °C, tudíž není potřeba klimatizace.

V zimě neuniká tolik tepla z domu přes okna, ušetříte tedy i za vytápění.

Stínění na manuální ovládání vám dopřeje pohodlí i soukromí.

Venkovní žaluzie umožní větrat a stínit zároveň.

Kvalitní hliníkový materiál vydrží jakékoliv počasí.

Zajímá vás, jaký je vliv stínicí techniky na teplotu v interiéru a životní prostředí? Přečtěte si v článku ZDE

Mezi základní principy nízkoenergetických a pasivních domů se řadí i akumulace získané energie. Jak toho docílit? Prostřednictvím fotovoltaiky. Nejlepší umístění solárního panelu je na střechu domu otočenou především na jih, jihovýchod či jihozápad. Solární panely, které pohlcují sluneční paprsky, lze využít například na vytápění či ohřev vody.

Samozřejmostí je také efektivní zateplení domu. Na tom nikdy nešetřete a svěřte izolaci domu do rukou odborníkům. Mezi hlavní přednosti zateplených fasád patří snížení nákladů na vytápění, zvýšení tepelné pohody, odstranění tepelných mostů i vlhkosti.

I zahrada může být udržitelná. Zkuste kompostovat

Udržitelnou můžeme mít i zahradu. Finance vám určitě ušetří pěstování vlastní zeleniny, ovoce i bylinek. Nejenže vždy víte, co jíte, ale také budete mít neustále po ruce čerstvé potraviny, které si s láskou vypěstujete.

Na zahradě lze také kompostovat. Do kompostu patří zbytky ovoce, zeleniny, ale i listí, tráva, piliny nebo popel a káva. A proč vůbec kompostovat? Získáte vlastní kvalitní hnojivo pro svou zahrádku. Také díky kompostu zužitkujete posekanou trávu, větve, listí i zbytky jídla, čímž šetříte místo v bio popelnici pro jiný odpad.

Bioklimatická pergola: více času venku, více úspory

Na zahradě lze trávit spoustu času nejen v létě při pěstování či kompostování. Je to ideální místo i pro relaxaci, ovšem musíte vědět, jak na to. Bioklimatická pergola je chytré řešení. Poskytne ochranu před sluncem, větrem i deštěm a umožní vám tak trávit svůj volný čas venku za jakéhokoliv počasí. Pergolu lze opatři screenovými roletami, tudíž i v chladnějších dnech se můžete pohodlně usadit, číst si knihu a dát si šálek dobré kávy.

Hliníková pergola z kvalitního materiálu je téměř bezúdržbová a vydrží desítky let. Není potřeba ji natírat, opravovat, ani za pár let likvidovat a stavět raději novou. Pořídíte si ji tak prakticky na celý život - nechcete přece zatěžovat životní prostředí průmyslovou výrobou, že? Navíc, čím více času trávíme na zahradě, tím méně potřebujeme doma svítit nebo mít zapnutou televizi či počítač. Pobyt na čerstvém vzduchu tak prospívá našemu zdraví, peněžence i přírodě.