Účinné testování ve firmách se neobejde bez evidence. Unicorn nabízí aplikaci

Jako jeden z předních českých vývojářů softwaru má přes 2 000 spolupracovníků. Na pracoviště ale mohou nově jen s negativním testem na covid. Unicorn proto vytvořil aplikaci, s jejíž pomocí to lze s přehledem uhlídat.

Doba covidová přinesla firmám a podnikatelům nový úkol. Potřebují testovat své zaměstnance, zda nejsou nakaženi koronavirem, a udržovat si o tom velmi přesný přehled. Ten je nezbytný pro případ kontroly ale i kvůli proplacení nákladů na testování zdravotní pojišťovnou. Evidenci testů a testovaných lze svěřit excelovské tabulce, nebo urychleně o patřičné kolonky rozšířit personální databázi. V softwarové firmě Unicorn na to šli ještě jinak. Vyvinuli pro tento účel aplikaci CovidTestMan, která zvládne vše potřebné, je jednoduše přístupná a ovladatelná. "Úspěšně jsme vyzkoušeli její funkčnost sami na sobě. Na pár kliknutí si ji nyní může pořídit jakýkoli zaměstnavatel," říká generální ředitel Unicorn Systems Jan Jaroš.

Vláda uložila takzvané samotestování firmám od první dekády března kvůli šíření nových, snadněji přenositelných mutací koronaviru, zejména britské varianty. Podniky s 250 a více zaměstnanci tak nesmí od 12. března umožnit přístup na pracoviště nikomu, kdo nemá z posledních sedmi dní negativní test. Pro firmy s 50 a více zaměstnanci platí to samé od 15. března a pro zaměstnance veřejného sektoru od 17. března. Výjimkou jsou lidé, kteří nemoc prodělali, jsou vyléčeni a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nebo ti, kteří jsou již proti covidu očkováni.





Zaměstnavatelé tak musí být schopni prokázat, že lidé přítomní na pracovištích jsou buď negativně testováni, nebo spadají do výjimek. To vyžaduje průběžnou a bezchybnou evidenci. "Dotčených podniků je v republice zhruba 240 tisíc a k tomu zhruba milion osob samostatně výdělečně činných, kterých se to týká také, protože většina z nich pro nějaké firmy pracuje. My jsme si řekli, že řešení potřebujeme sami pro sebe, takže vyvineme aplikaci a nabídneme ji i ostatním," vysvětluje vznik aplikace CovidTestMan Jan Jaroš.





Skupina Unicorn, která zahrnuje 46 firem a přes 2 000 spolupracovníků, tak za týden od prvotního nápadu uskutečnila pilotní testování ve vlastním provozu. Aplikace běží v cloudu a přistupovat do ní lze z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Zájemce si po přihlášení zřídí v aplikaci CovidTestMan svou Organizaci a do ní naimportuje seznam zaměstnanců. Zde se poté přehledně schází všechny informace o provedeném testování. K Organizaci pak vytvoří a přiřadí Testpointy - místa, kde chce nechat testovat své pracovníky na onemocnění covid-19. Společnost rozprostřená do vícero objektů může Testpoint zřídit například pro každou svou recepci. Ale zároveň kancelářská budova může na jednom Testpointu - recepci - prověřovat zaměstnance několika firem. Uživateli mohou být nejen zaměstnanci recepce, ale také přímo zdravotnický personál.

Výsledky testů jsou k dispozici na všech Testpointech, do kterých mohou pracovníci chodit. Zaznamenávají se jak údaje o testech provedených přímo na místě, tak informace o výsledcích testů z testovacích center anebo informace o tom, že pracovník covid-19 již prodělal. Aplikace sleduje rovněž sedmidenní lhůtu platnosti testů a lhůtu 90 dní po prodělání nemoci.





"Jednou z klíčových vlastností aplikace CovidTestMan je to, že člověk na Testpointu může pracovat vždy jen se záznamem jednoho zaměstnance. Celkový přehled mají k dispozici pouze správci - tedy osoby v dané firmě autorizované k práci s osobními údaji. Tohle v excelovské tabulce posílané maily ošetříte těžko a můžete se dostat do rozporu s nařízením GDPR," vysvětluje Jaroš.





Pokud firmu navštíví kontrola, aplikace poskytne online aktuální přehled o zaměstnancích, výsledcích testů či o tom, že daný člověk spadá do té či oné výjimky. Chce-li firma nárokovat příspěvky na testy od zdravotní pojišťovny, z aplikace CovidTestMan vygeneruje všechny potřebné údaje. Nepůjde přitom o malé peníze. Stát stanovil maximální částku na jednoho zaměstnance na 60 korun za text maximálně čtyřikrát měsíčně. V případě podniku s 250 zaměstnanci je to tedy 60 tisíc korun za měsíc.