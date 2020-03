Tři nejčastější mýty o půjčkách

Přestože možnosti půjčit si v dnešní době využívá čím dál více lidí, k půjčkám se stále pojí řada mýtů a zavádějících informací. Tyto mylné poznatky pak mohou při výběru úvěru negativně ovlivnit váš úsudek, což většinou zjistíte, až když už je pozdě. Nenechte se zmást a podívejte se s námi na tři nejčastější mýty.

1. Žádost o půjčku je komplikovaná a zabere spoustu času

Mnoho lidí si spočítá, že by si úvěr dovolit mohli, bojí se však složitého procesu a přílišného papírování. Pravdou ale je, že půjčit si peníze je otázkou pár minut. Například mBank nabízí možnost sjednat mPůjčku Plus on-line z pohodlí domova. "Kromě toho, že je mPůjčka Plus velmi výhodná, je také skvělým řešením pro ty, kdo by si peníze půjčili rádi, ale odrazuje je strach z komplikovaného vyřizování úvěru. U nás je sjednání velmi rychlé, a navíc prostřednictvím internetového i mobilního bankovnictví máte o úvěru neustálý přehled a kdykoli můžete zdarma zaslat mimořádnou splátku či celou půjčku dokonce předčasně splatit," vysvětluje Petr Král, produktový manažer spotřebitelských úvěrů mBank.

Pro sjednání půjčky stačí vyplnit žádost na webových stránkách, což můžete uskutečnit každý den včetně soboty a neděle v kteroukoli hodinu, a následně přijít smlouvu podepsat na jakoukoli pobočku nebo si ji nechat doručit kurýrem. Pro stávající klienty mBank je to dokonce ještě jednodušší a rychlejší - o půjčku lze zažádat v mobilní aplikaci, kde se také po schválení bankou žádost potvrdí a peníze ještě ten den přijdou na účet.

2. Je lepší půjčit si od známých

Samozřejmě, že když vám půjčku poskytne rodina nebo přátelé, kteří po vás zpravidla nechtějí žádné poplatky či úroky, bude to pro vás výhodnější než v kterékoli bance. Mějte ale na paměti, že byste i v těchto případech měli být velmi opatrní. Ne nadarmo totiž české přísloví říká: "Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze." Jistě jste také slyšeli o situacích, kdy se rodinné nebo přátelské vztahy kvůli půjčce zhoršily, nebo dokonce úplně zanikly.

Půjčky v rámci rodiny či mezi přáteli se totiž mnohdy neobejdou bez komplikací. Kvůli absenci smlouvy a dalších náležitostí bývá častým rizikem neschopnost půjčku splatit. Hrozí tedy, že příbuzný nebo kamarád, který vám z dobré vůle půjčil, své peníze už nikdy neuvidí. Ani řádné a pravidelné splácení však nemůže zaručit, že to s půjčkou od známého půjde hladce. I on se totiž znenadání může dostat do svízelné situace, kdy po vás půjčené peníze bude chtít vrátit okamžitě, přestože původní domluva byla jiná. Těmto situacím se s půjčkou od banky vyhnete.

3. U půjčky je rozhodující úrok

Výše úrokové sazby je opravdu důležitá a samozřejmě často platí, že čím nižší úrok, tím výhodnější úvěr. Než se však pro půjčku rozhodnete, ověřte si také, jaké další poplatky se k ní vážou. Mnohé banky si totiž účtují peníze za uzavření smlouvy, vedení úvěru nebo jeho předčasné splacení. U zmíněné mPůjčky Plus tyto poplatky odpadají a vy tak zaplatíte pouze úrok, jehož výši dopředu znáte - a máte jistotu, že nic víc platit nebudete.

Navíc pokud jste si u mBank ještě nikdy nepůjčili, můžete využít mPůjčky Plus bez úroku. Ano, čtete správně - půjčka až do 40 tisíc korun je s nulovým úrokem a vy tak zaplatíte pouze poplatek ve výši 2 % z půjčené částky. To z mPůjčky Plus bez úroku činí nejlevnější úvěr na bankovním trhu. "Půjčíte-li si například 20 000 Kč, bance vrátíte 20 400 Kč, což je pouze o 400 korun více. Jedná se tak o půjčku s nejnižším RSPN na bankovním trhu. Nejen díky ní naše banka vyhrává řadu prestižních ocenění," doplňuje Petr Král.

Více informací naleznete zde.