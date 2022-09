Trh OZE a role Blue a Yellow Boson

Čas na změny. Čas na Volnou Energii, na zdroje jako slunce, voda a vítr, které se obnovují.

Yellow Boson zrealizuje vaše investice do obnovitelné energie do 3 měsíců!

Boson holding působí na trhu OZE již patnáct let.

Tu jsme v průběhu let již nabídli stovkám tisíc zákazníků, kterým nabízíme levnější energii a zdravější životní prostředí v jednom balíčku.

Fúze s evropským výrobcem tepelných čerpadel je skutečností; Yellow Boson převzal FERIS.

Boson holding působí na trhu OZE již patnáct let, počínaje pod vedením Roberta Zagozdzona od demonopolizace energetických trhů v zemích střední Evropy a dnes konče výstavbou solárních elektráren a tepelných čerpadel pro privátní i firemní klientelu. Jednou z realizovaných vizí Blue Boson je zvýšení účinnosti energie díky vlastní patentované technologii, další vitalizace vody fyzikální metodou. Mezi její partnery patří Engie, Sko Energo, ČEZ Skawina, Slovnaft, Duslo a největší polská elektrárna ZEPAK.

Yellow Boson, založený na patentovaných technologiích Blue Boson, jde za signálem pro rychlé změny ve prospěch obnovitelných zdrojů energie, které nezpůsobuje jen postupující energetická krize v nebývalém měřítku, ale i samotná příroda. Čas na radikální změny.

Zaměřených na majitele firem, a to i developery, podniky, zemědělce, vlastníky půdy a budov.

Jedním z výsledků intenzivního rozvoje holdingu je vstup do fúze se značkou FERIS, evropským výrobcem tepelných čerpadel, představujících energeticky úsporné a ekologické produkty, které mají pozitivní vliv na životní prostředí, a tím i na budoucnost našich generací.

FERIS má 7 let zkušeností s výrobou tepelných čerpadel vzduch-země a 12 let zkušeností v systémech vytápění a chlazení. Výrobce se vyznačuje 9 lety zkušeností v procesu řešení s oblasti termodynamiky a stěnových systémů, fázového vytápění 8 let zkušeností s termodynamickými procesy povrchových systémů, 7 let zkušeností v topných a chladicích stropních systémech.

Yellow Boson tím nekončí, po akvizici společnosti FERIS se pracuje na výrobě tepelných čerpadel, která budou mít zabudovaný inovativní systém Blue Boson. Hovoříme o patentované technologii strukturování vody na kvantové úrovni. Takové řešení poskytne příležitost ke zvýšení jeho účinnosti a energetické a ekonomické účinnosti.

Čas expanze na zahraniční trhy EU, čas na Českou republiku.