Trendy v designu oken a stínicí techniky pro rok 2021

Doba, kdy okna plnila ryze praktickou funkci, je dávno pryč. Zákazníci si rovněž přejí, aby okna dokonale ladila s exteriérem či interiérem a vypadala moderně. A to je důvod, proč při výběru čím dál více dbají na estetickou stránku věci a stylový design.

To nahrává výrobcům, kteří lákají na unikátní dekory, smart technologie a atraktivní provedení. Nahlédněte pod pokličku trendy materiálů, barev a technologií moderních oken pro rok 2021.

Podle předpovědi interiérových designerů se má za to, že rok 2021 se ponese ve znamení přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen či sklo, a jejich kombinací v čistém a jednoduchém designu. Důraz bude kladen také na technologické novinky, jejichž uvedení na trh často ovlivnila či uspíšila současná situace okolo pandemie COVID-19.

První místo si stále drží plastová okna a elegantní dekóry imitující kovy i dřevo

Co se materiálu pro výrobu oken týče, první příčku si stále drží plast. Ten má nespornou výhodu zejména ve srovnání poměru ceny a kvality. Zákazníci získají okna, která zaručují vynikající tepelnou a zvukovou izolaci, a zároveň mohou ušetřit. Oproti dřevěným oknům je jejich cena asi o 30 % nižší. Kromě ceny je lákavá také variabilita provedení a pestrost nejrůznějších designových variant a dekorů.

S plastovými okny bývá často spojována bílá barva. V dnešní době si však zákazníci mohou vybrat z široké škály vzorků, které věrně imitují nejrůznější materiály - kov, dřevo a další. Trendem pro rok 2020 a 2021 jsou především přírodní materiály v interiéru, což je důvod, proč lidé čím dál více volí právě dřevěné dekory. Zákazník tak má jistotu, že si může vybrat odstín, který bude skvěle ladit s nábytkem či podlahou.

Velkou předností plastových oken je také skutečnost, že každá jejich strana může mít jinou barvu. Tato varianta je velmi často využívaná hlavně u rodinných domů a bytů, kdy z vnější strany jsou okna a dveře v bílé barvě nebo a v interiéru je dekor v imitaci přírodních dřevin.

Na základě těchto výhod poptávka po plastových oknech neustále roste - své o tom ví i firma PRAMOS, která se na výrobu a prodej plastových oken specializuje více než 25 let. Podle jejích zástupců letos zájem výrazně stoupl, a také očekávají, že tento trend přetrvá i další rok.

Stínící technika hraje prim

Popularita stoupá nejen u plastových oken, ale také u technologických novinek. Lidé chtějí mít doma moderní techniku, která udělá jejich bydlení ještě pohodlnější - a u oken to není výjimkou. Trendem současné doby je stínicí technika. V České republice je lídrem na trhu firma ISOTRA, která nabízí pestré portfolio zahrnující rolety, žaluzie, plisse či japonské stěny.

Stínicí technika je oblíbená zejména díky své praktičnosti - například venkovní žaluzie pomohou udržet v interiéru příjemnou teplotu, ochránit dům před nezvanými návštěvníky (např. hmyzem) nebo utlumit zvuk zvenčí. U látkových rolet však stále zůstává v popředí design. Stejně jako u plastových oken, i stínicí technika nabízí mnoho barevných odstínů, ze kterých si zákazník může vybrat. Díky tomu může skvěle sladit okenní dekor s barvou interiérového stínění.

Tam, kam se žaluzie nehodí, lze využít plisse. Jedná se o skládanou látkovou žaluzii, která lze využít pro atypická, koupelnová či střešní okna. Materiál totiž bez problému zvládá občasné rosení i přehřívání oken.

Je tu ovšem i tlak na vývoj nových a lepší materiálů, které zajistí vyšší energetické úspory. Mnoho lidí proto neváhá pořídit si stínicí techniku právě na podzim nebo zimu. Nové žaluzie jim zajistí více soukromí, zpestří dosavadní interiér a zabrání chladnému průvanu.

Francouzská okna (sliding portály) jako příklad indoor-outdoor living

Další trend, který nepochybně přetrvá i do roku 2021, je indoor-outdoor living. Lidé chtějí být co nejblíže přírodě, a proto s oblibou staví například zimní zahrady, balkony, prosklené terasy nebo verandy, které jim toto přání splní. Do těchto prostorů se pak skvěle hodí speciální francouzská okna (sliding portály), jež tento trend podtrhnou.

Špičková francouzská okna nabízí také firma PRAMOS, která patří mezi 10 nejlepších výrobců plastových oken a dveří v České republice. Tato okna jsou oblíbená zejména díky tomu, že dokonale prosvětlí interiér a zároveň splňují náročné požadavky nízkoenergetického bydlení. I přes velký formát zasklení se sliding portály ovládají s maximální lehkostí a přesností. Ani u této varianty nechybí možnost vybrat si vlastní dekor, který bude dokonale ladit se zbytkem prostoru. A samozřejmě i u těchto velkých skleněných ploch lze využít výše zmíněné stínění, které dodá celému systému moderní look. Inspirujte se venkovními roletami ISOTRA.

Lidé touží po atraktivním bydlení, které bude působit útulně, ale zároveň moderně. Trendy v podobě dřevěných okenních dekorů, velkých francouzských oken a smart stínicí technikou budou nepochybně prodchnuty celým rokem 2021.