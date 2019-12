Topit dřevem nebo peletami?

Založit oheň umí asi každý. Dřív každá domácnost měla kotel na uhlí, z komínů se valil černý dým, který štípal v nose a nutil nás kašlat. Mnoho domácností už od spalování uhlí upustilo, klasické kotle vystřídal nejdřív plynový kotel, později krbová kamna. Čím v nich topit? Vyplatí se dřevo nebo pelety? Jak poznat, že jsou kvalitní?

Krbová kamna jsou dnes v módě. Stále víc a víc lidí si je pořizuje do svých domovů . Co je příjemnějšího, než se večer ohřát před kamny? Sledovat, jak dřevo hoří a plamínek plápolá? Nezapomínejte ale na to, že je důležité vědět, čím v nich topit.

Obecně lze říct, že v krbových kamnech a vložkách lze topit jakýmkoli dřevem. Z hlediska životního prostředí, dobré výhřevnosti a zajištění dlouhé životnosti kamen bychom měli topit jen kvalitním suchým dřevem. Posledním hitem na trhu kamen jsou peletová kamna, ve kterých se topí dřevními peletami. Co je výhodnější?

Je levnější dřevo, uhlí, plyn nebo pelety?

Kolik protopí průměrná domácnost za jednu topnou sezónu? Orientační výpočty hovoří následovně:

Hnědé uhlí - 7 315 Kč

Dřevo - 9 428 Kč

Dřevěné pelety - 11 210 Kč

Zemní plyn - 14 620 Kč

Jaké palivo je šetrné k životnímu prostředí?

Chcete na topení ušetřit a zároveň se chovat ohleduplně k životnímu prostředí? Potom volte mezi dřevem a dřevními peletami.

Pelety nebo dřevo?

To záleží, hlavně na vašich finančních možnostech a také na tom, co všechno jste ochotni pro teplo obětovat. Ekonomicky výhodnější je dřevo, protože je snadno dostupné. Najdeme ho na zahrádce, v lese, dá se koupit i levné odpadní dřevo atd. Má to ale háček. Jaké jsou jeho nevýhody oproti peletám?

Pracnost

Ať už najdete dřevo doma na zahradě, nebo si ho dovezete z lesa, budete ho muset nařezat na vhodnou délku a naštípat. Každá kamna totiž mají jinak velkou spalovací komoru. Navíc musíte mít místo, kde ho budete nejen skladovat, ale i sušit. To může trvat klidně několik let. Suché dřevo má větší výhřevnost než to mokré.

Čtěte také: Šest ničitelů kamen

Kvalita

Rozhodujícím kritériem při topení dřevem je jeho vlhkost, tedy procentuální obsah vody. Ten závisí na druhu dřeva, kdy byl strom pokácený, jak se dřevo skladovalo, jak dlouho schlo a mnoha dalších faktorech.

Optimální vlhkost dřeva je 15-25 %. Čím je dřevo vlhčí, tím víc ho spotřebujete, bude se tvořit víc dehtu, což může komín i výměník (pokud ho kamna mají) zanést. S tím je pak spojené i riziko poškození kamen.

Čistota

S dřevem budete v bytě manipulovat. Tu odpadne kůra, tu pilina. Když přikládáte, dřevo pokaždé trochu zakouří do místnosti. Při spalování dřeva navíc vzniká i dost odpadu (popela), který je třeba z kamen odstranit a vynést ho.

Jak je to u pelet?

Dřevní pelety jsou certifikované podle normy, která je dělí do tříd (nejlepší je třída A1) a stanoví parametry paliva jako maximální vlhkost, množství popela, příměsi atd.

Dodávají se v pytlích po 15 kg uložených na běžné paletě. Dobře se tedy skladují i sypou z pytle přímo do kamen. Nic nepráší ani neodpadává. Produkují minimum popela, stačí ho jednou za týden vysát krbovým vysavačem.

Video: komerční článek