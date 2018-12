The Blend by Chivas Regal - namíchejte si svoji vlastní whisky

Zážitkový program The Blend, první svého druhu u nás, je určen nejenom milovníkům whisky, ale všem, kdo hledají originální zážitek či dárek pro svoje blízké. Ponořte se do fascinujícího světa skotské blended whisky a odhalte tajemství jejího míchání.

Pod vedením jednoho z největších odborníků na whisky v České republice, Zdeňka Kortiše, si užijete příjemný večer a namícháte si svoji vlastní whisky. Rezervovat si místo na jeden z unikátních večerů, které aktuálně probíhají až do jara příštího roku v barech velkých měst ČR, je možné na webových stránkách www.theblend.cz. Další termíny budou postupně doplňovány.

The Blend vás zavede daleko za hranice klasické řízené degustace. Během 1,5 hodinového programu, který zahajuje welcome drink, se postupně seznámíte s příběhem skotské whisky Chivas Regal, její historií a výrobou. Budete moci ochutnat několik rozmanitých druhů whisky včetně obilné a několika single malts z oblastí Highlands, Lowlands, Speyside a Islay. Každá je z jiné části Skotska a každá se vyznačuje svojí charakteristickou chutí, což postupně v řízeném tastingu ochutnáte a své poznatky a postřehy si můžete zaznamenat.

Program vrcholí okamžikem, kdy si z vybraných druhů whisky budete moci namíchat svůj vlastní blend a odnést si jej domů. K dispozici máte svoji vlastní malou laboratoř se skleněnými proprietami k přesnému odměřování a lahvičky se vzorky whisky určenými k míchání. Whisky ambasador Zdenek Kortiš na začátku samotného míchání ve stylu Chivas přítomné instruuje ohledně použití všech 5 složek v jejich vlastním blendu a porovnává množství s 12letou variantou Chivas Regal, kde je složek celkem 40. V tuto chvíli se již každý vydává na vlastní cestu objevování procesu míchání, odměřujíce dle svých chuťových preferencí jednotlivé vzorky v různých poměrech. Na konci večera zůstane každému z účastníků vlastní jedinečný blend, obsahující originální recept svého master blendera, který si může odnést domů.

Cena vstupenky je 500 Kč a zahrnuje:Welcome drinkDegustaci 7 vzorků super prémiové whiskyVlastní blend 15 cl.

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH VEČERŮ V RÁMCI ČR:

BRNO

15.1. 2019 1920 London

LIBEREC

19.1. 2019 Black Horse

PLZEŇ

28.2. 2019 Amigos Cocktail & Music Bar

PRAHA

24.1. 2019 Belcredi Bistro

7.2. 2019 The Banker's Bar

20.2. 2019 Crazy Daisy

26.2. 2019 Hoffa Bar Praha

19.3. 2019 Mánesova Bar and Books