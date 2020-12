Tesco děkuje zákazníkům, díky největší sbírce potravin pomáhá i letos lidem v nouzi

K příležitosti Světového dne dárcovství a dobrých skutků (Giving Tuesday) byly 1. prosince vyhlášeny výsledky podzimního kola celorepublikové sbírky potravin. Díky obrovské solidaritě zákazníků se ve 102 zapojených obchodech společnosti Tesco celkově podařilo vysbírat 121,5 tun potravin a drogerie.

Jedná se o historicky nejúspěšnější Sbírku potravin v prodejnách společnosti, Tesco se zapojuje do potravinových sbírek v celé České republice a pomáhá tak poskytnout potraviny těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, již 7 let. Zákazníci Tesco měli navíc možnost podpořit Sbírku potravin i prostřednictvím služby Tesco online nákupy a Tesco Zásilka. V rámci online Sbírky se dosud vybralo 22,5 tun potravin a drogerie. Společnost navíc jako poděkování navýší všechny dary zákazníků o 20 % formou dodatečných potravin pro potravinové banky. Celkem tak Tesco společně se svými zákazníky daruje nejméně 697 000 porcí jídla lidem v nouzi.

Darované potraviny pomohou zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, hendikepovaným či lidem bez domova po celé České republice. V důsledku pandemie Covid-19 počet lidí potřebujících potravinovou pomoc bohužel výrazně narostl. Darované zboží se z prodejen nebo on-line obchodů dostane do regionálních skladů potravinových bank a následně z nich za pomoci lokálních neziskových organizací přímo k cílovým osobám.

Pomoc potravinovým bankám tím ale rozhodně nekončí. Tesco pořádá Tesco Online Sbírku až do Štědrého dne. Celý proces darování je velmi jednoduchý. Zákazník se přihlásí do online nákupů, následně vloží do košíku libovolný počet předpřipravených tzv. Balíčků pomoci. Pak zvolí možnost doručení Klikni+Vyzvedni a jako místo vyzvednutí zvolí "Sbírka potravin". Případně může Balíčky přidat ke svému běžnému online nákupu. Není třeba nic vyzvedávat, společnost Tesco předá všechny potraviny do sbírky za své zákazníky. Díky těmto předpřipraveným balíčkům koupí zákazníci přesně to, co klienti charitativních organizací potřebují nejvíce.

Pro Tesco je podpora potřebných samozřejmostí. V průběhu dubna a května letošního roku Tesco potravinovým bankám poskytlo mimořádnou potravinovou pomoc v hodnotě 4 500 000 Kč. V létě společnost uspořádala vůbec největší a nejdelší potravinovou sbírku ve střední Evropě, při které zákazníci darovali téměř 50 000 porcí jídla lidem v nouzi.

Tesco dlouhodobě zastává názor, že žádné jídlo nesmí přijít nazmar. Všechny prodejny v České republice proto pravidelně darují své potravinové přebytky. V uplynulém roce společnost poskytla touto cestou potravinovým bankám a místním dobročinným organizacím přes 1 188 tun potravin, což představuje přes 2,7 milionů porcí jídla pro lidi v nouzi. Veškeré vhodné přebytky, které nelze z kapacitních důvodů darovat pro lidskou spotřebu, předává Tesco jako krmivo pro zvěř například rybářským spolkům, zoologickým zahradám či farmám. Firma tak dostává svým závazkům v boji proti plýtvání potravinami.