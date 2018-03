Termín pro podání daňového přiznání je 3.4. S námi ho neprošvihnete! Že jsou svátky? Nevadí!

Přiznání si vytvoříte online, za 5 minut, anonymně a bez registrace.

Přiznání online zvládne i laik. Stačí postupně odpovídat na jednoduché otázky a zaškrtávat odpovědi, stejně tak, jako když vyplňujete jakýkoliv test.

Je to stejně snadné jako vyplnit dotazník, a ještě Vás to bude bavit! Výpočet si můžete udělat zcela nezávazně. Výpočet daně je ZDARMA a vytváří se ve 2 krocích. Nejdříve vyplníte otázky týkající se vašich příjmů. V druhém kroku si uplatníte slevy a odpočty. Na závěr se vám zobrazí výsledek.

Kompletní přiznání je za symbolický poplatek a můžete si jej nechat zaslat emailem. Přiznání pak už jen vytisknete, podepíšete a podáte. Pro elektronické podání máme verzi v XML.

Podnikatelé si mohou vygenerovat i přehledy pro sociální a zdravotní pojištění.

Udělejte si daňové přiznání na dane.aktualne.cz.

BEZSTRESU A BEZPOKUT. Budete překvapeni, jak je vše snadné, rychlé a pohodlné.

