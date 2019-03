„Ta nejkrásnější“ vyplula z jihoanglického Southamptonu

Na délku měří jako tři fotbalová hřiště, dokáže plout rychlostí až 40 km/h a na svých 33 000 m2 veřejného prostoru zvládne najednou obsloužit až 5 700 pasažérů. To je Bellissima, italsky „ta nejkrásnější“, nejnovější loď společnosti MSC Cruises. Její provoz byl oficiálně zahájen v sobotu 2. března v jihoanglickém Southamptonu a v době svého spuštění se stala dvanáctou největší lodí světa.

Spuštěna po třech letech stavby

MSC Bellissima byla postavena v loděnicích STX-France v Saint-Nazaire na atlantském pobřeží. Přípravy na stavbu probíhaly od září 2016. Samotná konstrukce lodě oficiálně začala v listopadu 2017 Mincovní slavností, tradičním námořnickým obřadem, při kterém jsou do trupu lodě vloženy mince, které mají lodi přinášet štěstí na plavbách po světových oceánech. Mořská voda se trupu lodi poprvé dotkla v červnu 2018, poté probíhaly poslední úpravy a testování lodních systémů v Biskajském zálivu u pobřeží Francie. Po předávací ceremonii, která proběhla minulý týden, vyplula MSC Bellissima do Velké Británie, kde byl o víkendu oficiálně spuštěn její provoz. Slavnostního ceremoniálu se účastnila za Českou republiku CK Riviera tour.

Video ze stavby MSC Bellissima si můžete prohlédnout zde:

Společnost MSC Cruises se dlouhodobě zaměřuje na omezení dopadu provozu svých lodí na životní prostředí. Nová loď proto bude vybavena technologiemi na neutralizaci uhlíkových emisí a mnoha dalšími ekologickými vychytávkami. I přes svou velikost (délka 315 metrů, šířka 43 metrů, výtlak 167 600 tun) je loď velmi snadno manévrovatelná - dokáže proto kotvit téměř v každém světovém přístavu.

A na co se lze na nové lodi těšit?

Předně je to Galerie Bellissima, dvoupatrová promenáda s obchody, bary a restauracemi, táhnoucí se středem lodi. Strop promenády je pokryt 80 metrovou LED obrazovkou promítající prosluněné nebe, hvězdnou oblohu a další krátké animace.

Na zádi lodi se pak nachází The Carousel Lounge, prostor s kruhovým pódiem a nejmodernějším vybavením postavený speciálně pro představení světově známého akrobatického cirkusu Cirque de Soleil.

Na nejvyšších palubách lodi se nachází venkovní areál s třemi bazény, z nichž jeden se každou noc proměňuje na ohromný taneční parket s diskotékou. V zábavním parku pak naleznete dvoupatrovou sportovní halu, simulátory letadel a F1, spolu s bowlingovou dráhou. Velkým lákadlem je, v horkých letních dnech, Aquapark s mnoha vodními atrakcemi a tobogány.

Poslední velkou novinkou na lodi je ZOE, virtuální asistent, první svého druhu na moři. ZOE je připravena odpovědět na všechny dotazy týkající se plavby a umožní tak cestujícím užít si ještě více svůj pobyt na MSC Bellissima.

Do budoucna pak plavební společnost MSC Cruises plánuje postavit 17 zcela nových lodí v celkové hodnotě 13,6 miliardy euro. To, že společnost neustále roste, dokazuje i fakt, že během roku 2018 odbavila 2,4 milionu klientů. Po přidání nových lodí do flotily v roce 2027 plánuje odbavit kolem 5,5 milionu pasažérů.

Na "té nejkrásnější" MSC Bellissima je skutečně se na co těšit. S výběrem plavby vám rádi pomůžeme v naší cestovní kanceláři Riviera Tour, která je v současnosti největším autorizovaným prodejce plaveb MSC Cruises v České republice.

Na okružní plavby může dnes vyrazit opravdu každý. Pro našince už není problémem ani jazyková bariéra, která dosud spoustu cestovatelů odrazovala. Delegáti cestovní kanceláře jim totiž zabezpečí servis nejen na lodích, ale i v destinacích navštíveným během plavby. Dopravu do přístavu zajistí pohodlné zájezdové autobusy s kompletním servisem služeb. Velkou výhodou je i cena, která je dostupná pro velkou většinu potencionálních klientů.

A ještě jedna perlička na závěr. Jak už jsme si řekli, jméno lodě Bellissima je spojeno s krásou. Proto je příznačné, že se na jedné z jejích prvních plaveb přímo na palubě uskuteční Superfinále Miss Princess of the World®, celosvětové soutěže krásy a komunikačních dovedností. Nejkrásnější dívky z celého světa se zde každý večer za přítomnosti mezinárodní poroty předvedou v půvabných róbách, národních kostýmech či plavkách, v některé z finálových disciplín. Tyto "Princezny světa" mají být půvabné, elegantní a chytré dámy prezentující sebe a svou zemi. Pro soutěž, jako je tato, je prostředí "té nejkrásnější" MSC Bellissima, jako stvořené.

Dost už bylo reklamy - vyrazte se přesvědčit sami. Nám tedy nezbývá než všem popřát "ŠŤASTNOU PLAVBU!".

Dominik Číž

rivieratour.cz, mscfans.it, cruisecritic.co.uk, travelweekly.com, seascanner.com