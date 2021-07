Švýcarská metoda, která odstraňuje i ty nejhlubší vrásky

Není žádným tajemstvím, že jedním z největších problémů žen v dnešní době je stárnutí pleti. Většina žen sní o možnosti, jak to zastavit. Moderní kosmetika řeší tento problém několika způsoby. Ale který způsob je ten nejrychlejší a nejúčinnější? Na tuto otázku se pokusil odpovědět.

Jako obvykle začneme kosmetickými procedurami, které zohledňují změny pleti související s věkem. Patří mezi ně nejen populární injekce botoxu, ale také opatrnější metody, které mohou omlazovat pokožku.

1. Injekce botoxu

Jeden z nejpopulárnějších postupů současnosti. Jedna injekce - a dokonce i nejhlubší vrásky jsou vyhlazeny. Botox je malá dávka chemikálie, která neutralizuje obličejové svaly a uvolňuje je, čímž zabraňuje vzniku vrásek. K dosažení požadovaného účinku musí všechny ženy projít formou tréninku: musí překonat nervozitu, nesmí se přejídat, pít alkohol atd. Injekce botoxu se navíc musí aplikovat pouze ve známých klinikách, jinak mohou způsobit poškození vašeho vzhledu, protože chemická látka opouští tělo do 8 měsíců.

2. Chemický peeling

I když je to vzácné a komplikované, jedná se o efektivní postup. Tento peeling zabraňuje vráskám na dlouhou dobu. Bohužel také přináší několik vedlejších účinků, například způsobuje velmi nepříjemný pocit pálení během procedury, má dlouhou dobu zotavení po proceduře a několik omezení, jako je zákaz návštěvy solárií a pobyt na slunci.

3. Mikroproud do obličeje

Je to také účinná metoda v boji proti vráskám. Během procedury je pokožka obličeje vystavena slabé elektrické stimulaci pomocí speciálních zařízení, což způsobuje chemické šíření v kůži na buněčné úrovni. Bohužel má také své nevýhody. Možnost použití mikroproudu do obličeje závisí na věku. Jednoduše řečeno, čím je někdo starší, tím více terapií bude muset podstoupit. Výsledek procedury nevydrží tak dlouho, jak byste chtěli. Vezměte v úvahu, že individuální terapie může stát hodně - od 1.500 Kč do 8.000 Kč.

4. Masky na obličej

Je to nejznámější a nejběžnější metoda proti vráskám. Tato metoda velice populární, protože si ji každý může udělat doma. Masky zvlhčují pokožku a zlepšují její tón. Masky však nejsou příliš účinné bez ohledu na to, zda jsou profesionální, nebo domácí. Pokud budete mít štěstí, můžete tím vyhladit menší vrásky.

5. Peptidová metoda (vyvinutá ve Švýcarsku)

Tato metoda byla tajemstvím hollywoodských celebrit, ale nyní je konečně odhalena a dostupná každé ženě z Česka! Pomocí této metody můžete dosáhnout stejných účinků jako u botoxu.

Obsahuje úplně jiné přísady než klasické botoxové injekce, ale je stejně účinná. Peptidová metoda neobsahuje botulotoxin a měla by být aplikována na povrch kůže. Nemá žádné kontraindikace, ale nefunguje tak rychle jako injekce botoxu , proto je účinek dosažen až za týden nebo dva. Hlavním principem peptidové metody je zpomalení impulsů nervových buněk proti svalům, které tvoří kožní záhyby.

Jejich jemný vzorec vyhlazuje vrásky. Má však také nějaké nevýhody: navzdory přijatelné ceně je extrémně obtížné ji najít, protože na trhu je poměrně vzácná.

V současné době je v Česku k dispozici pouze jeden takový produkt. Je švýcarského původu a nazývá se Botox Power Serum .

Podívejte se v následující tabulce, jak si produkt Swiss Power stojí v porovnání s klasickými injekcemi botoxu:

sérum Botox Power Injekce botoxu Linky na úsměv ✔️ ❌ Hluboké vrásky ✔️ ✔️ Bolestivá metoda ❌ ✔️ Účinnost 9/10 7,6/10 Cena 790 Kč (speciální nabídka) od 6.000 Kč

V průzkumu, který jsme pro naše čtenáře zveřejnili minulý týden, většina odpověděla, že by raději vyzkoušeli peptidovou metodu, protože poměr mezi rizikem, výsledky a cenou je nejlepší!

Před výběrem postupu zvažte výhody a nevýhody jednotlivých metod. Doufáme, že najdete metodu, která vám nejlépe vyhovuje!

"P.S.: Níže je uveden odkaz na výše uvedený originální produkt, protože mnoho čtenářů chtělo vědět, kde v Česku si jej mohou objednat."