SUPERPOTRAVINY míří do jídelen. Dvě Češky mění firemní stravování

Vyznavači zdravého životního stylu, lidé se zdravotním omezením i sportovci stále častěji vyhledávají SUPERPOTRAVINY. Dodají jim totiž okamžitou dávku energie. Na druhé straně dlouhodobě zlepšují jejich zdravotní stav a léčí neduhy. A právě SUPERPOTRAVINY z Levandulového údolí chce více než 35.000 strávníkům nově nabídnout firma SODEXO.

SODEXO, nejvýznamnější hráč na českém trhu v oboru firemního stravování, denně obslouží přes 35.000 strávníků. To je početná a čím dál náročnější cílová skupina klientů. Nová ředitelka nákupu Blanka Pellantová jim chce nabídnout nejlepšími produkty na trhu. Aby ukázala, že SODEXO myslí nejen na jejich žaludky, ale i na jejich zdraví.

Helena Neumannová, majitelka Levandulového údolí, vstoupila na trh s ucelenou řadou SUPERPRODUKTŮ v BIO kvalitě s levandulí lékařskou. Tu pěstuje na vlastních pozemcích ve středních Čechách, v krásné krajině Brdské vrchoviny. Nápoje, zdravá výživa, ale i koloniál či cukrovinky s BIO levandulí Chodouňskou nabízí nejen gurmánský požitek, ale také velkou dávku minerálů, vitamínů, a energie.

Proč sázka na SUPERPOTRAVINY?

Neumannová: Naši předkové jedli SUPERPOTRAVINY, aniž by je tak nazývali. A aniž by měli pocit, že jedí něco výjimečného. Selský rozum a zkušenosti jejich matek, babiček a prababiček jim ale říkaly, že je jim po pórku, bylinách, zelenině či ovoci tak nějak lépe. Dobře. A to nejen v žaludku, ale i u srdce a v mysli. A my jsme využili jejich znalostí, čemu všemu levandule lékařská pomáhá v našem těle.

Pellantová: Nabízíme našim klientům a jejich zaměstnancům z řad průmyslových podniků, administrativy, farmaceutických, IT či automobilových firem nejen klasickou českou kuchyni a její odlehčené varianty, ale i nové trendy. Zdravé receptury a zážitkovou světovou kuchyni. Neustále hledáme inovativní formy vaření a přípravy jídel. A v rámci tematických jídelníčků se snažíme přinášet našim strávníkům nejen gastronomické prožitky, ale i možnost pečovat o své zdraví.

A proč sázka na levanduli lékařskou v BIO kvalitě?

Pellantová: Jsme otevření nabídkám. Snažíme se vyhledávat nové dodavatele, nové produkty, nové suroviny, které nám pomohou se rozvíjet. Strávníkům chceme poskytovat nejen požadovanou službu, ale i něco navíc. Nabízet přidanou hodnotu… I nadále je tlak na cenu za službu a za porci velký. To, co přinášíme my, je kvalitní služba za odpovídající cenu. A navíc našim klientům nabízíme náměty na další rozvoj, požitek, přidanou hodnotu, kterou jim spolupráce s námi otevírá.

Neumannová: Překvapilo nás, že celý svět zná levanduli hlavně z Provence. A to v kosmetice, léčivech a esenciálních olejích. Málokdo, ale uměl a umí vyrábět výtečné nápoje, potraviny a běžné ingredience pro lepší život. Pustili jsme se tedy do toho po vzoru babiček. Jen samozřejmě trochu odlehčeněji. Bez sádla a některých těžších ingrediencí, které při sedavém způsobu života dnešního člověka, již nepomáhají, ale škodí. Když jsme si jako tým udělali svůj malý výzkum, s kým bychom chtěli v ČR spolupracovat, jasně padlo SODEXO. Jsou nám nejblíž myšlením, jak přistupovat k zákazníkovi. A jejich velikost je pro nás dostatečnou výzvou, jak Čechům a Češkám říct, že už nemusejí pít jen sladké limonády nebo vodu. Že jsou zde i SUPER nápoje, které je osvěží, dokonce jim uleví, a ještě skvěle chutnají a voní.

Jste nuceni reflektovat trendy současné výživy, ale třeba i zálibu národa v magazínech o vaření, kuchařkách a pořadech o vaření a stravování? Jak vaši práci ovlivňují tyto faktory?

Pellantová: Chceme udávat trendy současné výživy, nejen je reflektovat. Aktivně učíme naše zákazníky pracovat se surovinou a vařit podle aktuálních receptur.

Neumannová: U nás je to trochu jiné, než u ostatních firem. Protože BIO levanduli v Evropě najdete na prstech jedné ruky. Jsme v podstatě bez konkurence. Německá a rakouská BIO levandule jde do koření či kosmetiky, maximálně levandulového čaje pro Německo a Rakousko. V Bulharsku, Maďarsku, Francii či oblasti Sequim v USA ji pěstují konvenční. A u nás pěstitelé levandule vystačí sotva se svou pro své potřeby. Česko je mimochodem největším BIO pěstitelem levandule v Evropě, ne li na světě. Škoda, že se tím občas ministerstvo zemědělství nepochlubí!

Čím myslíte, že potěšíte nejvíce klienty SODEXO řadou z Levandulového údolí?

Neumannová: Produkty, které jsou ryze české, unikátní, zdravé a přinesou jim chuťový požitek.

Pellantová: A co víc: navazují na receptury, znalosti a zkušenosti našich předků. Helena se svým týmem s pokorou a úctou navázaly na tuto tradici léčivých bylin v potravinách a běžném dni nás všech a to se nám líbí.

Zeptám se konkrétněji. Jsou to podle Vás exkluzivní sypané čaje s levandulí a nápoje, které blahodárně působí na nervy a trávící soustavu zákazníků? Nebo spíš zdravý snack, snídaně a svačiny, které mnohdy řešíme za pochodu a nezdravě?

Pellantová: Nerada bych vyzdvihovala jen některé z produktů, které chceme našim klientům nabízet díky spolupráci s Levandulovým údolím. Oslovují nás nejen čaje, sirupy i snacky, zdravé snídaně, ale také nápoje, které jsou zdravé a přitom chuťově zajímavé. Pevně věřím, že je ocení i zaměstnanci našich klientů.

Neumannová: Souhlasím s Blankou. Jsme například velmi překvapeni, že v našem v bistru v Praze - Holešovicích milují a vrací pro levandulové nápoje nejvíce muži. A to jsme ještě nevyjeli s levandulovým pivem, které uvádíme na trh na jaře. Vyrobil ho z naší levandule Chodouňské pivovar Rohozec z Českého ráje. Takže národního bohatství dostane zákazník dvojnásob. Ženy zase milují vaření a pečení s naším třtinovým cukrem s levandulí, mořskou solí s levandulí či naše sypané čaje, které zatím opravdu nikde jinde v Evropě nenajdete. ORGANIC zelený s levandulí je lepší než prášek na hlavu. ORGANIC Earl Grey s levandulí je lepší než odpolední sladkost a VITA FRUIT ovocný s levandulí je lepší než Coca Cola. Říkají naše zákaznice…