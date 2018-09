Sun System zve na veletrh For Arch a nabízí vstupenky zdarma

Nejnovější trendy v bydlení budou k vidění na stavebním veletrhu For Arch, který proběhne na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech v termínu od 18. do 22. září 2018. A jeden z vystavovatelů, společnost Sun System, nabízí vstupenky zdarma.

Veletrh For Arch je největší stavební veletrh v České republice s mezinárodním přesahem. K vidění bude průřez všemi oblastmi stavebnictví od financování a realizace staveb přes stavební řemesla a technologie až po samotné vybavení staveb. Sun System bude na For Arch vystavovat své nejoblíbenější hliníkové pergoly, ploty a další produkty z oblasti stínící techniky.

"Rádi bychom pozvali čtenáře aktualne.cz na veletrh For Arch. Vždy je to skvělá událost, která je nabitá zajímavými informacemi ze světa stavebnictví. Lidé také ocení, že si mohou popovídat s odborníky o možnostech realizace svých snů v oblasti bydlení a podívat se, jak vypadají naše produkty v životní velikosti," říká jednatel společnosti Sun System, pan Lukáš Mičo. "A co by to bylo za pozvání, kdybyste si museli platit vstupné? Pro tyto účely máme pro vás nachystané vstupenky na tento veletrh zcela zdarma. Můžete si je stáhnout zde", dodává".

Jaké produkty bude Sun System vystavovat?

Nejprodávanější pergoly

Moderní bezúdržbové hliníkové pergoly jsou velmi oblíbené a velkým trendem jsou pergoly bioklimatické s naklápěcími lamelami. Na veletrhu For Arch budeme vystavovat bioklimatickou pergolu PLACEO, která se mezi zákazníky těší největší oblibě.

Další vystavovanou pergolou bude pergola s posuvnou střechou EVA. Tato hliníková pergola umožňuje nastavit si střechu pergoly přesně tak, jak je potřeba. A pokud byste snili spíše o dokonalé zimní zahradě, k vidění bude i zimní zahrada Gardenroom.

Stylová podlaha Twinson

Pokud hledáte podlahu na celý život, která je navíc zcela bezúdržbová, pak se na veletrhu For Arch určitě zastavte u stánku Sun System. K vidění tam budou terasové systémy INOUTIC, které se skládají z prken WPC materiálu Twinson.

Hliníkové ploty od české značky NOVAVISIO

Bezúdržbové hliníkové systémy oplocení jsou dalším velkým trendem současnosti. Lidé prostě chtějí šetřit čas a vše, co nevyžaduje údržbu, je velmi žádoucí. Ploty a brány, které se skládají z hliníkových profilů s povrchem opatřeným vypalovanou práškovou barvou, pak zcela vyhovují požadavkům, jsou bezúdržbové a na celý život.

Inteligentní domácnost SOMFY

O systémech inteligentní domácnosti se poslední dobou hodně mluví a mnoho z nás o něčem takovém tajně sní. Proč se tedy nepodívat, jak to celé funguje? Sun System na svém stánku ukáže inteligentní domácnost Somfy a všechny triky, které umí.